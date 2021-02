Südwest-Landesregierung streitet um den Ausbau der Windenergie

Fünf neue Corona-Fälle in Bad Waldsee hat das Landratsamt Ravensburg am Mittwoch gemeldet. In Aulendorf sind zwei neue Fälle dazu gekommen. Positiv: Die Gesamtzahl der Neuinfizierten geht im Landkreis Ravensburg weiterhin zurück. Neu ist, dass das Landratsamt Ravensburg nun auch über die Impfungen informiert: 1984 Menschen im Kreis haben demnach bereits eine Impfung erhalten.

Wie das Landratsamt am Mittwoch weiter mitteilte, sind im Kreis drei weitere Corona-Todesfälle zu beklagen.