Studie: Große Preissprünge bei Eigenmarken

Inflation, Lieferschwierigkeiten, Preiserhöhung: All das merken die Verbraucher jede Woche selbst, wenn sie an der Supermarktkasse stehen. Viele versuchen bei Lebensmitteln zu sparen und greifen statt zur bekannten Marke zur Eigenmarke ihres Discounters oder Supermarkts. Einer Analyse der „Lebensmittel Zeitung“ (LZ) zufolge sind aber gerade diese Produkte in den letzten Monaten viel teurer geworden.

Die „LZ“ hat für ihre Analyse die Preisvergleichs-App „Smhaggle“ herangezogen. Das Ergebnis: Aldi hat die Eigenmarkenpreise zwischen Januar und August um 18 Prozent erhöht, während Markenartikel nur 9,3 Prozent teurer geworden sind. Bei Rewe und Edeka und ihren jeweiligen Eigenmarken „ja!“ und „Gut & Günstig“ ist der Preis sogar um 24 Prozent gestiegen. Markenware hat dort lediglich um etwa zwölf Prozent angezogen.

Das sorgt bei vielen für Empörung, werben die Märkte und Discounter doch derzeit nur allzu gern damit, wie günstig ihre Eigenmarken seien. Rewe etwa schaltet derzeit Werbung für „ja!“ auf Youtube, in der man einen jungen Mann sieht, der vom Wocheneinkauf zurück in seine WG kommt und seine Mitbewohner mit der niedrigen Rechnung überrascht.

Edeka dementiert: „irreführend“

Edeka reagiert auf die Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ auf die Analyse der LZ und bezeichnet sie als „in hohem Maße irreführend“. Die Zahlen seien zwar korrekt, würden aber falsch interpretiert, so eine Unternehmenssprecherin. Die Kosten in der Produktion würden sowohl für Marken- als auch Eigenmarkenprodukte steigen. Wenn man diese dann in gleicher absoluter Höhe auf ein günstiges Eigenmarkenprodukt und ein teureres Markenprodukt aufschlage, dann falle die relative Steigerung bei der Eigenmarke aufgrund des niedrigeren Ausgangsniveaus natürlich höher aus.

Die Sprecherin illustriert ein Beispiel: „Ein Markenprodukt kostet zwei Euro, ein vergleichbares Eigenmarkenprodukt ein Euro. Wird bei beiden zehn Cent aufgeschlagen, dann steigt der Preis des Markenprodukts um fünf Prozent, der Preis des Eigenmarkenprodukts aber um zehn Prozent.“

Sonderangebote vor allem bei Markenprodukten

Nach einer Analyse des Marktforschungsinstituts GfK von Juni kommt außerdem ein weiterer Effekt hinzu, der das Bild verzerren könnte. Herstellermarken – also die Produkte, die nicht Eigenmarke eines Discounters oder Supermarkts sind – sind im ersten Halbjahr 2022 vermehrt als Sonderangebote über die Kassen gelaufen. Der tatsächlich bezahlte Preis ist für sie also im Durchschnitt weniger schnell gestiegen als bei Eigenmarkenprodukten, die seltener zum Sonderpreis zu bekommen sind.

Das heißt: Die Preisabstände zwischen Herstellermarken und Handelsmarken sind geringer geworden. „Dies wiederum bedeutet, dass Haushalte beim Wechsel von einer Hersteller- zu einer Handelsmarke weniger Geld sparen, als das früher der Fall war“, so das Institut.

Dass sich trotzdem noch sparen lässt, das hat die „Berliner Morgenpost“ Anfang August bewiesen. In einem Test wurden zwei Wocheneinkäufe mit jeweils denselben Produkten gemacht – nur einmal mit Markenware und einmal mit Produkten der Supermarkt-Eigenmarke. Und der Unterschied an der Kasse war gravierend: Der Einkauf mit den Eigenmarken hat nicht einmal halb so viel gekostet wie der mit Markenprodukten.

Verbraucher greifen verstärkt zu Eigenmarken

Die nach wie vor gravierenden Preisunterschiede schlagen inzwischen auch auf das Einkaufsverhalten durch. Die Deutschen lassen beim Einkauf im Supermarkt oder beim Discounter immer häufiger Markenartikel links liegen und greifen lieber zu den preisgünstigeren Eigenmarken der Handelsketten. „Die Handelsmarken gewinnen spürbar Marktanteile“, sagt der Handelsexperte Robert Kecskes vom GfK.

Nach den Zahlen der GfK sank der Marktanteil der Markenhersteller, der im vergangenen Jahr noch bei über 59 Prozent lag, im Juni 2022 auf nur noch 56,5 Prozent. Daran konnte auch eine Zunahme der Rabattaktionen nichts ändern. Es ist ein harter Einbruch für die Markenartikler, hatten sie doch in der Corona-Pandemie zu den großen Gewinnern gehört. Damals wollten sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts geschlossener Restaurants und abgesagter Urlaubsreisen zumindest in den eigenen vier Wänden etwas gönnen und griffen in den Supermärkten häufiger als sonst zu hochpreisigen Markenartikeln.

Preisspitze noch nicht erreicht

Nun schwingt das Pendel wieder zurück. „Der Trend geht aktuell zu den Preiseinstiegs-Eigenmarken. Das ist ein deutliches Anzeichen, wie groß die Verunsicherung in der Bevölkerung ist“, meinte Kecskes. Nach dem „Konsummonitor Preise 2022“ des Handelsverbandes Deutschland (HDE) und des Instituts für Handelsforschung Köln (IFH) haben mittlerweile mehr als ein Viertel der Menschen in Deutschland große Angst, mit ihrem Geld nicht auszukommen.

Zumal die Preisspitze auch bei Lebensmitteln noch nicht erreicht scheint. Denn viele Hersteller konnten die enormen Preissteigerungen bei den Rohwaren wie beispielsweise bei Milch, aber auch bei Verpackungen und Energie wegen laufender Verträge noch nicht in vollem Umfang an den Lebensmitteleinzelhandel weiterreichen. „Ich gehe davon aus, dass die Endverbraucherpreise für Milchprodukte weiter steigen und der Preispeak noch nicht erreicht ist“, sagte jüngst Peter Stahl, Chef der Großkäserei Hochland im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Kartellamt wird hellhörig

Die Preiskapriolen bei Lebensmitteln in den vergangenen Wochen hat inzwischen auch das Kartellamt auf den Plan gerufen. „Wir kriegen viele Beschwerden zu den Preissteigerungen“, sagte der Präsident der Wettbewerbsbehörde, Andreas Mundt, am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts. Im Lebensmittelhandel habe sich die Behörde deshalb bereits an die Branche gewandt und um Aufschluss über die Hintergründe von Preiserhöhungen gebeten. „Wir verfolgen das mit Argusaugen“, sagte Mundt.

Allerdings ist nicht jede Preiserhöhung ein Fall für die Wettbewerbshüter. „Einfach nur hohe Preise sind für uns nicht notwendigerweise ein Grund zum Einschreiten. Wir brauchen einen missbräuchlich überhöhten Preis“, betonte Mundt. Im Moment gebe es viele Gründe für berechtigte Preiserhöhungen: die geopolitischen Verwerfungen ebenso wie Kostensteigerungen und Knappheit bei einigen Produkten.