Studie: Deutlich weniger US-Investitionen in Deutschland

Von Gabriele Loges

Ein Autofahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mutwillig den frisch hergerichteten Fußballplatz in Hettingen beschädigt. Der Vorstand des Turn- und Sportvereins bekam am frühen Morgen bereits viele Anrufe von Anwohnern, die ihren Augen nicht trauen wollten. Erst in der vergangenen Woche war die professionelle Aufarbeitung des Platzes fertiggestellt worden.

Eine Hettingerin, die schon von Weitem die Spuren auf dem Sportplatz gesehen hatte, kam mit ihrem Mann vorbei und meinte spontan: „Da hat uns einer den schönen Platz ...