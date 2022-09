Strom und Gas: Werden wir Verbraucher dieses Jahr den Winter gut überstehen?

Der Herbst steht vor der Tür und bald beginnt die Heizperiode. Viele haben Angst, dass dieses Jahr Strom oder Gas abgedreht werden könnten. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Energieversorgung.

Wie sind die Gas-Prognosen für den Winter?

Die Gasspeicher sind aktuell gut gefüllt. „Wir liegen über dem für Oktober angestrebten Wert“, sagt Matthias Bauer, Experte für Bauen, Wohnen und Energie von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er denkt, dass sogar noch ein Füllstand von 90 Prozent erreicht werden könnte.

Um die Lage weiter zu entspannen, wäre neben Sparmaßnahmen auch ein milder Herbst gut. Dadurch würde sich der Beginn der Heizperiode nach hinten verschieben. Die beginnt normalerweise gegen Ende September. „Wenn wir sparen und später heizen können, können wir uns gut in den Januar und Februar retten“, so Bauer.

Die Lage für dieses Jahr sei laut Bauer noch gut. Er denkt, dass es eher im kommende Jahr Probleme geben könnte. „Die Politik wird die Grundversorgung aber nicht abstürzen lassen“, sagt er. Zudem soll im kommenden Jahr eines der LNG-Terminals für Flüssiggas fertig wird, was die Lage weiter entspannen würde.

Wann darf mir mein Energieversorger kündigen?

Wenn der Energielieferant den bestehenden Vertrag kündigen will, muss er sich an bestimmte Kündigungsvoraussetzungen halten. Diese werden in vertragliche und gesetzliche Kündigungsvoraussetzungen unterschieden. In der Regel wird das Kündigungsrecht vertraglich geregelt und ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt.

Hier stehen zum Beispiel Mindestvertragslaufzeiten oder Fristen zum Einhalten des ordentlichen Kündigungsrechts. Das gesetzliche Kündigungsrecht besagt zum Beispiel, dass ein Verbraucher in der Grundversorgung diese jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen kann.

Die Bundesnetzagentur gibt an, dass im konkreten Fall ein Kündigungsrecht vorliegen muss, dass eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung begründet.

Bei der ordentlichen Kündigung werden die vereinbarte Vertragslaufzeit und die Kündigungsfrist eingehalten. Bei einer außerordentlichen Kündigung muss ein wichtiger Grund vorliegen, der laut Verbraucherzentrale so erheblich sein muss, dass dem Energielieferanten die Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn der Energielieferant insolvent geht. Doch selbst bei einem Insolvenzfall wird nicht von heute auf morgen der Strom abgedreht, wie die Verbraucherzentrale informiert.

Außerdem muss der Energielieferant die Kündigung in Textform, zum Beispiel als E-Mail, Brief oder Fax, erklären. In dem Schreiben muss nicht explizit das Wort „Kündigung“ stehen, auch die Bezeichnung „Beendigungsmitteilung“ ist korrekt.

Mein Vertrag wurde gekündigt – und jetzt?

Wenn sich der Energielieferant auf ein vertragliches Kündigungsrecht stützt, sollte man seinen Vertrag prüfen: Welche Klauseln wurden für die Kündigung vereinbart? In der Regel gibt es ein ordentliches Kündigungsrecht, bei dem entsprechende Fristen, wie Mindestlaufzeiten, eingehalten werden müssen.

Die Bundesnetzagentur gibt zudem an, dass auch ein vertragliches Sonderkündigungsrecht greifen kann. Dabei muss ein besonderer Kündigungsgrund vorliegen, bei der die kündigende Partei – in diesem Fall der Energielieferant – beweislastend ist, also den Beweis für die Notwendigkeit der Kündigung erbringen muss.

Sowohl beim vertraglichen als auch gesetzlichen Kündigungsrecht muss der Lieferant im genannten Fall Nachweise erbringen. Da es sich um Ausnahmetatbestände handelt, liegt die Hürde in beiden Fällen hoch.

Ich warne die Menschen davor, Verträge über Telefonanrufe oder an der Haustür abzuschließen. Matthias Bauer

Matthias Bauer rät, dass Verbraucher bei der Kündigung nicht auf das Auslaufen des Vertrags warten, sondern sich selbst aktiv nach einem neuen Energieversorger umzuschauen sollten. „Ich warne die Menschen davor, Verträge über Telefonanrufe oder an der Haustür abzuschließen“, sagt er.

Bei angekündigten Preissteigerungen kann es sich lohnen, vom Sonderkündigungsrecht gebrauch zu machen. Wenn man sich zum Wechsel entschließt, rät Bauer, erst einen besseren Lieferanten zu finden und zu beauftragen und dann den alten Vertrag zu kündigen.

Vergleichsportale sieht er zum Angebotsvergleich nicht mehr als aussagekräftig an, da unter anderem die Grundversorger hier nicht immer aufgelistet sind. „Am besten selbst aktiv suchen, bei den Versorgern anrufen und nachfragen nach Sondertarifen und der Grundversorgung“, so Bauer.

Die Verbraucherzentrale rät zudem, dass man den Zählerstand zum mitgeteilten Belieferungsende selbst abliest und dem Netzbetreiber und Grundversorger mitteilt. Das kann bei späteren Abrechnungen helfen.

Kann ich gegen die Kündigung vorgehen?

Die Rechtmäßigkeit der Kündigung hängt insbesondere davon ab, ob der Energielieferant zum Zeitpunkt der Beendigungsmitteilung ein (Sonder-) Kündigungsrecht hat, schreibt die Bundesnetzagentur.

Dazu kann man sich unter anderem bei der Verbraucherzentrale oder bei einem Rechtsanwalt beraten lassen. Als privater Verbraucher kann man auch eine Beschwerde bei dem Energielieferanten einlegen.

Hat der bisherige Anbieter einfach die Belieferung eingestellt, können Verbraucher laut der Verbraucherzentrale Anspruch auf Schadenersatz haben. Ein Schaden könnte zum Beispiel dadurch entstehen, dass die Belieferung durch den Grundversorger nur zu einem höheren Preis als im ursprünglich vereinbarten Tarif möglich ist.

Der Schaden ist dann die Differenz zwischen dem ursprünglich vereinbarten und dem neuen höheren Preis der Belieferung. Die Verbraucherzentrale stellt Musterbriefe bereit, die von Verbrauchern genutzt werden können.

Woher beziehe ich nach dem Kündigungsdatum Strom und Gas?

Wenn man bis zum Kündigungsdatum noch keinen neuen Vertrag abgeschlossen hat, übernimmt der Grundversorger vor Ort ohne Unterbrechung die Strom- oder Gasversorgung mit der Ersatzversorgung. Das Licht bleibt also nicht von heute auf morgen aus. Bei der Ersatzversorgung handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Notversorgung.

Diese erfolgt normalerweise maximal drei Monate lang. Da die Ersatzversorgung in der Regel sehr teuer ist, lohnt es sich, frühzeitig nach einem günstigeren Tarif zu schauen. Die Ersatzversorgung kann an jedem Tag gekündigt werden, es besteht keine Frist.

Wer nach Ablauf der drei Monate keinen neuen Energieversorger beauftragt hat, wird laut der Verbraucherzentrale dem Grundversorgungstarif zugeordnet. Hierbei können ebenfalls höhere Kosten entstehen, weshalb man sich nach einem günstigeren Tarif umschauen sollte.

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Grundversorger momentan aber vielerorts der günstigste Anbieter. Den Grundversorgungsvertrag kann man mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Die Kündigung muss ebenfalls in Textform übermittelt werden.

Können mir Strom und Gas einfach abgestellt werden?

Nein. Der Grundversorger selbst darf die Grundversorgung nur dann ordentlich kündigen, wenn ihm die Lieferung von Energie aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugemutet werden kann.

Eine außerordentliche Kündigung ist unter anderem nur erlaubt, wenn der Verbraucher zum Beispiel den Stromzähler manipuliert oder trotz Mahnung wiederholt nicht gezahlt hat und die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.

Nicht gesperrt werden darf, wenn die Unterbrechung eine konkrete Gefahr für Leib und Leben zur Folge hat. Dazu gehören zwingend benötigte medizinische Geräte, die mit Energie versorgt werden müssen. Außerdem dürfen Strom und Gas nicht abgestellt werden, wenn man den Zahlungsbetrag schlüssig und schriftlich beanstandet hat.

Auch Energielieferanten außerhalb der Grundversorgung dürfen Sperrungen vornehmen. Dabei gelten die im Vertrag vereinbarten Regelungen. Diese stehen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die meisten Energielieferanten geben zum Beispiel an, dass sie die Lieferung von Strom und Gas einstellen, wenn die Rechnungen nicht bezahlt worden sind.

Die Bundesregierung plant im dritten Entlastungspaket, dass Sperrungen ausgesetzt werden sollen. Dazu sollen Abwendungsvereinbarungen getroffen werden.

Die sollen auch dann greifen, wenn einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher trotz Inanspruchnahme aller Unterstützungsleistungen sowie vertraglichen Finanzierungsmöglichkeiten in der aktuellen Situation ihre Kosten nicht begleichen können.

Noch gibt es dazu laut Matthias Bauer aber keine rechtliche Grundlage. „Die ENBW hat schon erklärt, dass sie dieses Jahr Sperren nur sehr vorsichtig umsetzen werden. Es wäre wünschenswert, wenn die Politik da noch etwas macht, aber das dritte Entlastungspaket ist aktuell noch voll im Fluss.“

Wie häufig kommt es vor, dass Strom und Gas abgestellt werden?

Strom- und Gassperren sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Nur etwa 0,4 Prozent aller Stromverbraucheranschlüsse und rund 0,2 Prozent der Gasanschlüsse waren in Deutschland betroffen. Laut der Bundesnetzagentur gab es aufgrund der Corona-Pandemie Besonderheiten bei den Sperrzahlen.

Über 70 Prozent der befragten Energielieferanten hätten aufgrund der Pandemie zeitweise freiwillig auf Sperrungen von Kunden verzichtet. Zudem hätten sie individuelle Zahlungsvereinbarungen mit ihren Kunden getroffen.