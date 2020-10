Streit um Künstliche Intelligenz: Wie viel Kontrolle ist nötig?

Es war Anfang der 1970er-Jahre, als Ärzte in Afrika bei einem kleinen Jungen ein medizinisches Wunder beobachteten. Der Bub hatte einen großen Tumor am Auge. Dann bekam er die Masern, und der Tumor verschwand, so die Geschichte. Unter bestimmten Umständen können Viren ein wirksames Mittel gegen Krebs sein, das haben Wissenschaftler längst herausgefunden.

So weit, dass sie flächendeckend als Medikament eingesetzt werden, ist die Forschung allerdings nicht.