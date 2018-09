Steiff besetzt Geschäftsführung neu

Der weltbekannte Spielzeughersteller Margarete Steiff GmbH mit Sitz in Giengen an der Brenz wird künftig von Dirk Petermann geführt. Der bisherige Geschäftsführer Peter Hotz werde sich auf seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH konzentrieren, heißt es in einer am Freitag versandten Mitteilung des Unternehmens.

Vor seinem Eintritt bei Steiff war Dirk Petermann (55) als Geschäftsführer der Sparte "Home Deko/Saison" bei Brauns Heitmann und in mehreren Führungspositionen für Hasbro in Deutschland, den USA und den Wachstumsmärkten in Osteuropa tätig. Das teilte das Unternehmen mit.

Die Geschichte der deutschen Traditionsfirma mit ihrem Gütezeichen “Knopf im Ohr” begann 1877, als Margarete Steiff im Alter von 30 Jahren ein Filzwaren-Konfektionsgeschäft gründete. Sie fertigte zunächst ein Nadelkissen für ihre Freundinnen, das weltbekannte „Filzelefäntle“. Dieses war bei den Kindern so beliebt, dass durch Zufall daraus das erste weiche und kindgerechte Spielzeug entstand. D

as fortan familiengeführte Unternehmen erweiterte sein Sortiment und 1902 designte Margarete Steiffs Neffe Richard den ersten Teddybär, der 1903 erstmals auf der Leipziger Spielwarenmesse präsentiert wurde. Bis zum Schluss interessierte sich nach Unternehmensangaben keiner für die Neuheit, bis ein Amerikaner auf Anhieb 3.000 Bären bestellte.

Heute ist Steiff der weltweit bekannteste Spielzeug- und Plüschtierhersteller und steht für höchste Qualität, geprüfte Sicherheit, vollendetes Design und erstklassige Materialien seit über 135 Jahren. Zum Sortiment gehören neben Kuscheltieren, seit 2007 auch Kinder- & Babybekleidung und seit Sommer 2017 auch eine Schuhkollektion.