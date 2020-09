Statistikamt: Deutsche Wirtschaft weiter auf Erholungskurs

Von Schwäbische Zeitung

Uneinsichtig hat sich ein junger Mann gezeigt, der am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr von Beamten des Polizeireviers beim lautstarken Feiern in der St.-Martinus-Straße zusammen mit weiteren Personen an der dortigen Grillstelle angetroffen wurde. Anwohner hatten zuvor die Lärmbelästigung angezeigt, wie die Polizei berichtet. Sie beendete zunächst die Party. Nachdem die Streifenwagenbesatzung erneut in die Straße gerufen wurde, stellte sich heraus, dass die zuvor beanstandeten Personen den vorherigen Platz verlassen, die Musikbox jedoch wieder ...