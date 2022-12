Startschuss für die fällige Rentendebatte

Der Bundeskanzler deutet ein Umdenken in der Rentenpolitik an. Denn zu viele Arbeitnehmer hören früher auf. Dadurch fehlen Arbeitskräfte und die Rente wird für junge Leute unbezahlbar. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Rentenfinanzen sind bis Ende des Jahrzehnts gesichert. Warum sorgt sich Bundeskanzler Olaf Scholz plötzlich?

Der Bundeskanzler ist besorgt, weil immer mehr Ältere vorzeitig in Rente gehen. Die Regelaltersgrenze, die allmählich auf 67 Jahre steigt, wollen oder können viele Arbeitnehmer nicht mehr erreichen. Das belegt eine aktuelle Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Danach scheiden derzeit 270.000 Beschäftigte nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge im Jahr aus dem Erwerbsleben aus. Dazu kommen noch Tausende, die Rentenabschläge in Kauf nehmen, um früher in den Ruhestand zu wechseln. Angesichts des Fachkräftemangels und der hohen Kosten will Scholz den Trend nun brechen.

Welche Möglichkeiten haben Arbeitnehmer für einen früheren Renteneintritt?

2014 wurde die „Rente mit 63“ für langjährig Versicherte eingeführt. Arbeitnehmer, die 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben, dürfen ab diesem Alter abschlagsfrei in den Ruhestand gehen. Wer nur auf 35 Beitragsjahre kommt, darf auch aufhören, muss dafür aber Abschläge auf die Rente hinnehmen. Für jeden Monat früheren Ruhestands sinkt das Altersgeld um 0,3 Prozent, maximal um 14,4 Prozent. Diese Abschläge lassen sich aber durch freiwillige Zusatzbeiträge in meist fünfstelliger Höhe ausgleichen. Die Regelung kam auf Betreiben der SPD mit Unterstützung der Gewerkschaften zustande. Die Bundesregierung rechnete damals nur mit gut 200.000 Arbeitnehmern im Jahr, die sie in Anspruch nehmen würden. Nun liegt die Zahl weitaus höher.

Wie könnten Beschäftigte länger im Job gehalten werden?

Die einfachste Möglichkeit wäre, die Rente mit 63 wieder abzuschaffen. Doch davon ist bisher nicht die Rede. Es wäre auch ein Gerechtigkeitsproblem. Denn viele Beschäftigte in körperlich schweren Berufen schaffen es gar nicht bis zum normalen Rentenalter. Und es gibt noch immer nicht genügend altersgerechte Arbeitsplätze, auf die besonders beanspruchte Arbeitnehmer wechseln könnten. Mehr Weiterbildung während des Arbeitslebens könnte langfristig die Chancen auf eine längere Beschäftigung bieten, wenn die Arbeitgeber auch entsprechende Jobs anbieten. Der FDP schwebt eine freie Wahl des Rentenalters vor. Wer früher aufhört, müsste dann wohl mit deutlich spürbaren Abschlägen bei seinem Ruhegeld rechnen. Unter diesem Druck könnte sich das tatsächliche Rentenalter wieder erhöhen. Ähnlich würde eine Heraufsetzung der Altersgrenze auf 69 oder 70 Jahre wirken.

Welche Rolle spielt der Hinzuverdienst in diesem Zusammenhang?

Ab dem kommenden Jahr entfallen die Hinzuverdienstgrenzen bei einem vorzeitigen Renteneintritt. Langjährig Versicherte dürfen mit 63 in Rente gehen, aber trotzdem unbegrenzt etwas dazuverdienen. Ursprünglich waren bis zur Regelaltergrenze nur 6.300 Euro Jahresverdienst erlaubt. Darüber hinaus gehende Beträge wurden auf die Rente angerechnet. Mit Corona wurde die Grenze schon deutlich erhöht, jetzt fällt sie ganz. Das macht es für Arbeitnehmer interessant, zumindest teilweise noch einer Arbeit nachzugehen, auch wenn sie schon Rentner sind. Die Koalition erhofft sich damit etwas Entlastung beim Fachkräftemangel.

Ist eine weitere große Rentenreform notwendig?

Die alte wie die neue Bundesregierung haben eine große Rentenreform bisher nicht angepackt. Dabei wird eine Neujustierung bald unumgänglich sein. Bis Mitte des Jahrzehnts bleiben die wichtigsten Kennziffern der Rente noch stabil. Das sind die Höhe der Beiträge und das Rentenniveau. Danach steigen die Beiträge für die jüngeren Generationen an. Denn das Rentenniveau will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in diesem Jahr noch bei 48 Prozent festschreiben. Da jetzt die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in Rente gehen, steigen die Ausgaben und damit am Ende auch die Beiträge im nächsten Jahrzehnt stark an. Um eine Überlastung der aktiven Erwerbstätigen mit Rentenbeiträgen zu verhindern, müssen neue Lösungen gefunden werden.

Welche Möglichkeiten für eine langfristige Sicherung der Rente auch für junge Leute gibt es?

Es gibt nur wenige Stellschrauben, mit denen die Finanzierung der gesetzlichen Rente ausbalanciert wird. Die beiden wichtigsten sind die Höhe der Beiträge zur Rentenversicherung und das Rentenniveau. Auch kann die Altersgrenze erhöht werden, zum Beispiel in gleichem Maße wie die Lebenserwartung steigt. Eine weitere Möglichkeit besteht in einem höheren Bundeszuschuss an die Rentenkasse. Dann würde die Last der Alterssicherung auf alle Steuerzahler verteilt und nicht nur den Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufgebürdet. Schließlich lässt sich auch die Basis der Einnahmen verbreitern. Das kann durch mehr Zuwanderung erfolgen oder auch durch die Einbeziehung der Beamten und Selbstständigen in das Rentensystem. Für die jüngeren Generationen ist vor allem die Möglichkeit wichtig, neben der gesetzlichen Rente zusätzlich vorzusorgen, etwa über eine Betriebsrente oder Sparpläne.