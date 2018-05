Start-ups mischen deutschen Matratzenhandel auf

Zu dem Raubüberfall, den vier maskierte Männer am frühen Mittwochmorgen in einem Wohnhaus in Markdorf verübt haben, sind bei der Polizei mehrere Zeugenhinweise eingegangen.

„Sie werden derzeit abgearbeitet“, sagt Polizeipressesprecher Markus Sauter auf Anfrage der SZ. Vier unbekannte Männer waren am Mittwoch gegen 4 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam in das Wohnhaus in der Bernhardstraße eingedrungen, wo sie die Bewohner mit einer Pistole und Messern bedroht haben sollen.