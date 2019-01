Stürme treiben Versicherungsleistungen nach oben

Von Schwäbische Zeitung

Zwischen Steibensteg und Leimbach ist am Montagmittag ein Wohnmobil von der B 33 abgekommen und nahezu frontal gegen einen Baum gefahren. Der 80 Jahre alte Fahrer und seine 79-jährige Beifahrerin, die sich während des Aufpralls im hinteren Fahrzeugteil befunden haben dürfte, wurden jeweils schwer verletzt und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus eingeliefert werden, teilt die Polizei mit.

Das Wohnmobil war in Richtung Ravensburg unterwegs, als es zwischen Steibensteg und dem ...