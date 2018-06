Spielehersteller Ravensburger richtet sich digital neu aus

Zwei Schlagworte nennt Ravensburger-Chef Clemens Maier immer wieder, wenn es um die Entwicklung des traditionsreichen Unternehmens aus dem oberschwäbischen Ravensburg geht: Internationalisierung und Innovation. Das sind die zwei Hauptziele der strategischen Ausrichtung des Spieleherstellers, die Maier auch im Rahmen der Nürnberger Spielwarenmesse am Dienstag wieder bekräftigt hat – zwar nicht seine erste Spielemesse, er ist bereits über zehn Jahre bei Ravensburger, doch die erste für ihn in der Rolle des Vorstandsvorsitzenden.

Im Jahr zuvor stand der Urenkel des Firmengründers Otto Julius Maier als designierter Nachfolger noch an der Seite seines Vorgängers, Karsten Schmidt, der das Unternehmen 15 Jahre lang führte. Gemeinsam präsentierten sie damals das zehnte Wachstumsjahr in Folge – ohne Prahlerei, ohne laute Töne, aber selbstbewusst. Das war der Erfolg von Schmidt, der 2002 vom Tabakriesen Phillipp Morris kam. Zu der Zeit fand er einen etwas angeschlagenen Spielehersteller vor, der sich in Investitionen verzettelt hatte und auf der Suche nach der richtigen Digitalstrategie war. Behutsam brachte Schmidt die Produkte mit der blauen Ecke in die digitale Welt, und damit das Unternehmen auf Erfolgskurs. Hier wollte Maier anknüpfen: „Für diesen Weg steht Karsten Schmidt – und dafür stehe auch ich“, sagte er damals.

Jetzt, ein Jahr später, steht das über 130 Jahre alte Unternehmen nicht unbedingt schlechter da. Der Gesamtumsatz liegt mit 471,1 Millionen Euro ungefähr auf Vorjahresniveau – ein Rückgang zum Vorjahr um 0,4 Prozent, währungsbereinigt allerdings ein Wachstum von 0,1 Prozent. Dass der Umrechnungseffekt derart zu Buche schlägt, liegt an dem starken Auslandsgeschäft mit Spielen und Puzzles, dem größten Geschäftsbereich von Ravensburger. Auf dem internationalen Markt legte der Spielehersteller nach eigenen Angaben um 5,8 Prozent zu und glich so den Rückgang auf dem deutschen Markt von zehn Prozent aus. Das Segment Spielwaren brachte insgesamt 399,5 Millionen Euro Umsatz, knapp zwei Drittel entfallen auf das Auslandsgeschäft.

Erste Früchte

Der Fokus auf Internationalisierung hat Maier demnach die ersten Früchte gebracht. Wie erfolgreich die jüngste Investition, die Übernahme des US-amerikanischen Spielverlags ThinkFun im September 2016, konkret ist, dazu machte Maier keine Angaben, sprach aber von Synergieeffekten im Vertrieb. Mit weiteren Zukäufen sei in den nächsten Monaten allerdings nicht zu rechnen, so der Firmenchef, auch wenn es viele interessante Firmen und Hersteller gebe. Die Akquise von ThinkFun war demnach eine sehr bedachte Investition, um in einen Bereich vorzudringen, in dem Ravensburger bislang nicht vertreten war, Denk- und Logikspiele. „Ein Bereich, der sehr gut zu uns passt“, zu dem pädagogischen Konzept des edukativen Spielens von Ravensburger, sagt Maier und fügt an, dass die Konkurrenz wie Mattel in diesem Bereich seines Wissens nicht vertreten sei.

Bereits zuvor hatte Ravensburger durch die Übernahme des schwedischen Holzeisenbahnherstellers Brio im Januar 2015 seine Produktpalette erweitert und über Brio auch Zugang zum japanischem Markt erhalten.

Anknüpfen an Erfolge durch Weiterentwicklung, durch Innovation, will Ravensburger auch bei seinen Produkten. So präsentierte das Unternehmen auf der Messe in Nürnberg die dritte Generation seines erfolgreichen Lernspiels Tiptoi, das den Namenszusatz create erhalten hat. Der Stift, der Töne und Gesprochenes abspielt, wenn er an bestimmte Punkte in dafür vorgesehene Bücher gehalten wird, kann jetzt per Mikrophon neue Inhalte aufnehmen und diese wiedergeben. Mit dieser Funktionserweiterung entspreche man Kundenwünschen, so Maier. So können nun Eltern oder Kinder die Geschichten in den Tiptoi-Büchern um eigene Ideen erweitern oder gar eigene Geschichten erzählen und aufzeichnen. Für die Zukunft denkbar seien auch Aufkleber, die zuhause angebracht werden und per Tiptoi-Stift dann Nachrichten speichern und wiedergeben. Auch die Brio-Eisenbahnen haben neue Elemente erhalten und sind über eingebettete Elektronik zu steuern.

Insgesamt habe man die Forschungs- und Entwicklungsarbeit intensiviert, das unternehmensweite Budget ist nach eigenen Angaben von 8,2 auf 8,6 Prozent des Gesamtumsatzes gesteigert worden. Darunter falle unter anderem das neue geschaffene „Digital Center“, eine neue Arbeitsumgebung, in der interdisziplinäre Entwicklerteams an den Produkten von Morgen arbeiten. Mehr Marktforschung, mehr Entwicklungsarbeit, mehr Zusatzinhalte, das ist die Handschrift Maiers, die auch an anderer Stelle erkennbar ist.

War im vergangenen Jahr noch Digitales ein eigener Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe, taucht dieses Segment im Geschäftsbericht nicht mehr auf. Hinter dieser Veränderung steckt wohl der größte Veränderungsprozess, den der Übergang von Schmidt zu Maier mit sich bringt. Was der Firmenchef als „Produktpflege“ bezeichnet, ist ein komplettes Umdenken im Bereich Digital: Die alte Strategie lautete nach Angaben Maiers, mit Apps für Smartphones und Tablets Geld zu verdienen. Nach der neuen Strategie dienen die Apps zur Abrundung der Marken. Durch die digitale Erweiterung, beispielsweise von Gravitrax, dem Kugelbahnsystem von Ravensburger, wolle man eben auch einen Teil der Zeit, die Kinder online verbringen, für sich gewinnen – Kundenbindung eben. Dies zu monetarisieren, „das sind nicht wir, das ist nicht Ravensburger“, sagt Clemens Maier ganz klar. Doch der Konkurrenz das digitale Feld zu überlassen, dass ist auch nicht Ravensburger.

Erfolg soll die Verzahnung des Physischen und Haptischen mit dem Digitalen bringen. Die Verbindung von Smartphone und Brettspiel beispielsweise, sei ein Medienbruch. Auch hier hört Maier auf Kundenwünsche. Wer sich Zeit für ein Brettspiel nehme, wolle eben nicht mit dem Smartphone hantieren – das sei ein deutliches Ergebnis der Marktforschung.

Stärkung der Erfolgsbereiche

Maiers Weg für Ravensburger, Internationalisierung und Innovation, setzt also auf die Stärkung der Erfolgsbereiche des Unternehmens, sei es bei Märkten oder Produkten. Sinnbild dafür ist die im vergangenen Jahr auf dem deutschen Markt eingeführte Kugelbahn Gravitrax samt passender kostenloser App. Der Verkaufserfolg führte zu Engpässen in der Produktion in der wichtigsten Geschäftszeit vor Weihnachten. Die Probleme seien inzwischen gelöst, die Produktion im tschechischen Werk laufe allerdings immer noch auch Hochtouren. Nicht für einen speziellen Markt entwickelt, wie die universelle Namensgebung zeigt, soll Gravitrax nun mit neuen Bauelementen erweitert und auf den internationalen Markt gebracht werden – getreu Maiers Mantra: international und innovativ.

