Spiegel-Mediengruppe baut Digital-Anteil weiter aus

Wegen eines Ladendiebstahls ist die Polizei am Dienstagabend in ein Geschäft in der Crailsheimer Werner-von-Siemens-Straße gerufen worden.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass der verdächtigte 24-jährige Kunde lediglich eine Traube aus der Theke genommen und gegessen hatte. Der Wert der Traube dürfte etwa bei einem Cent liegen.