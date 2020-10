SPD will Recht auf Homeoffice weiterhin durchsetzen

Kaum hatte das Schuljahr begonnen, da legten Corona-Fälle Teile des Präsenzunterrichts an der Heinrich-Kaim-Schule in Schelklingen und an der Josef-Karlmann-Brechenmacher-Schule in Oberdischingen lahm. Während an letzterer schon seit gut einer Woche wieder Normalbetrieb herrscht, kehren die in Quarantäne geschickten Schelklinger Kinder und deren Lehrkraft am Montag wieder ins Klassenzimmer zurück.

