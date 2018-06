Sparkassen machen Paypal Konkurrenz

Deutsche Banken und Sparkassen trotzen dem US-amerikanischem Online-Zahlungssystem „Paypal“. Mit dem Internetzahldienst „Paydirekt“ starteten im August 2015 rund 40 Banken in die Pilotphase. Mittlerweile haben sich rund 1400 Banken und Sparkassen dem Großprojekt angeschlossen, so wie jüngst die Kreissparkasse Ravensburg. Bisher ist die Zahl der „Paydirekt“-Kunden in Deutschland noch überschaubar. Für Michael Gresens, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, nur eine Frage der Zeit. Er sieht großes Potenzial in dem Dienst.

Grundsätzlich können alle Kunden teilnehmender Banken und Sparkassen den Bezahldienst nutzen, wenn sie sich über Onlinebanking-Zugang ihrer Bank für „Paydirekt“ registrieren. Beim Bezahlen im Internet geben sie dann ihre Zugangsdaten für den Bezahldienst ein. Das Geld geht dann direkt an die Händler, ohne dass die Kontodaten des Käufers übertragen werden müssen. Damit ist „Paydirekt“ das einzige Online-Bezahlverfahren, das direkt mit dem Girokonto verknüpft ist.

Paydirekt sicherer als Paypal

„Paydirekt“ gilt deshalb als sicherer als der Bezahldienst „Paypal“ aus den USA. Der amerikanische Dienst speichert die Namen sowie die IBAN seiner Kunden auf dem Server und zieht dann die Rechnungsbeträge der Kunden von deren Konten per Lastschrift ab. Derzeit nutzen den amerikanischen Dienst in Deutschland seit dem hiesigen Start im Jahr 2004 rund 16 Millionen Menschen.

„Paydirekt“ nutzen bislang angeblich mehr als 250000 Personen in Deutschland. Das teilte der Dienstleister auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Die Zahl der teilnehmenden Internethändler ist mit bisher 60 an der Zahl allerdings eher überschaubar. Einer der wenigen größeren Online-Shops ist der Hardwareversand „Alternate“. Auch der Süßwarenhersteller „Haribo“ nimmt teil. Laut „Paydirekt“ sollen in den kommenden Monaten und Jahren aber weitere hinzukommen.

Dem steht auch Michael Gresens, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ravensburg, zuversichtlich gegenüber. „Paydirekt wird sich Woche für Woche weiterentwickeln“, sagt er. „Es ist absolut marktgerechtes Bezahlsystem.“ Seit Mittwoch bietet die Sparkasse den Dienst an.

Damit ist die Sparkasse Ravensburg eine der letzten großen Institutionen, das sich dem Dienst anschließt. Grund seien, so Gresens, Prüfungen in der Sicherheit gewesen. Ob sich der deutsche Bezahldienst in Deutschland oder gar Europa durchsetzt, oder ob es „Paydirekt“ letztlich wie „Click and Buy“ ergeht, bleibt offen. Die Tochterfirma der Deutschen Telekom verkündete Ende 2015, dass sie ihren Betrieb am 30. April einstellen wird.

Info: Die größten Online-Bezahlverfahren

Paypal: Der amerikanische Dienst speichert die Namen sowie die IBAN seiner Kunden auf dem Server und zieht dann die Rechnungsbeträge der Kunden von deren Konten per Lastschrift ab. Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben 230 Millionen Mitgliedskonten und ist demnach Marktführer.Sofortüberweisung: Das deutsche System gibt vor ein Vorkassensystem zu sein. Der Händler bekommt die Zahlungsbestätigung sofort, aber nicht die Zahlung selbst. Aus Sicht des Datenschutzes des Kunden steht „Sofortüberweisung“ in der Kritik. Die Käufer müssen ihre Pin des Onlinekontos auf der Internetseite des Händlers eingeben sowie eine Transaktionsnummer.Giropay: Das Zahlungssystem ist wie „Paydirekt“ ein Zahlungssystem der deutschen Kreditwirtschaft, allerdings nur von Teilen. Die Zahlung bei „Giropay“ erfolgt direkt vom Girokonto des Kunden. Der Kunde gibt dabei nicht seine vollständigen Kontodaten weiter, sondern lediglich seine Bankleitzahl. Der Austausch der anderen Daten erfolgt ausschließlich zwischen Kunden und Banken.