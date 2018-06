Sparkassen geißeln unsoziale Geldpolitik

Baden-Württembergs Sparkassenpräsident Peter Schneider sieht die Sparkassen im Land nach drei guten Jahren vor einer langen Durststrecke. „Wir werden unter Druck kommen, die nächsten Jahre werden schwieriger“, sagte Schneider am Dienstag zum Auftakt des Sparkassentages in Stuttgart.

Absage an Strafzinsen

Zwei Belastungsfaktoren sieht Schneider: Auf der einen Seite die starke Regulierung auch kleinerer Banken durch die Politik, auf der anderen Seite die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB. Wegen der niedrigen Zinsen werde es immer schwerer, das Netz aus landesweit etwa 2500 Filialen zu halten und das Beratungsgeschäft aufrechtzuerhalten. Strafzinsen auf Guthaben schloss Schneider aber vorerst aus. Die Sparkassen würden dies nicht als Erste einführen, denn „der Erste, der das macht, wird erschossen“. Trotzdem stecke die Branche in Schwierigkeiten, wie auch der aktuelle Umbau der im Südwesten traditionsreichen Deutschen Bank weg vom Filialgeschäft zeige.

Auch angestammte Sparkassen-Geschäftsfelder wie das Bausparen gerieten immer stärker unter Druck, sagte Schneider. Der frühere EZB-Volkswirt Jürgen Stark warnte vor den Folgen der Niedrigzinsen: Es gebe „eine Umverteilung von den Sparern zu den Kreditnehmern“, sagte Stark. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, kritisierte diese Entwicklung als sozial ungerecht. Gerade Menschen mit geringen Einkommen hätten kaum die Möglichkeit, ihre schmalen Ersparnisse zu sichern. Die Chancen, die Vermögen zu erhalten, seien „ungleich verteilt“, sagte Huber.

Der VfB unter den Ländern

Der alle drei Jahre stattfindende baden-württembergische Sparkassentag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Freiheit und Verantwortung“. Die öffentlich-rechtlichen Institute konnten in der Liederhalle 1200 Gäste begrüßen, darunter auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Herausforderer Guido Wolf (CDU) oder EU-Digitalkommissar Günther Oettinger (CDU): Oettinger warnte davor, dass die starke deutsche Volkswirtschaft im kommenden Jahrzehnt den Anschluss an die Weltspitze verlieren könne. Es brauche politische Reformen und keine Debatten wie um Maut, Erziehungsgeld oder Rente mit 63, „damit Deutschland nicht der VfB Stuttgart wird“, sagte er in Anspielung auf den abstiegsbedrohten Bundesligisten.