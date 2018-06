Sparkasse: Sieben Stunden Ebbe

Das Problem lag bei Stuttgart. Eine Netzwerkstörung in einem Rechenzentrum nahe der Landeshauptstadt legte am Freitag sieben Stunden lang Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsterminals in zahlreichen Sparkassenfilialen in Baden-Württemberg, im Rheinland, in Bremen, dem Saarland und in Rheinland-Pfalz lahm. Das Chaos war angesichts von sechs Millionen Girokonten allein im Südwesten und Zehntausenden betroffenen Kunden perfekt.

Die erste Meldung, dass etwas nicht stimme, erreichte den IT-Dienstleister Finanz Informatik aus Frankfurt, der die Sparkassenfilialen betreut, gegen 7 Uhr. Experten machten sich an die Fehlerbehebung, sollten aber sieben Stunden brauchen, ehe wieder alles lief. Eine so große Störung habe es seines Wissens noch nicht gegeben, sagte Finanz-Informatik-Sprecher Florian Schleicher.

Lange Schlangen vor den Filialen

Vor den Filialen bildeten sich teils lange Schlangen, Sparkassenkunden wurde entweder Geld am Schalter ausgezahlt – oder aber gar nicht. „Es gibt Notfallpläne für jede einzelne Sparkasse. Es wird ganz individuell entschieden, wie in so einem Fall gehandelt wird“, erklärte Jürgen Oßwald vom Sparkassenverband Baden-Württemberg. Entsprechend wurden etwa in Ravensburg Geld in den Filialen ausgezahlt, erweiterte Öffnungszeiten angekündigt und die Rückzahlung eventuell angefallener Gebühren an Fremdautomaten versprochen. Anderswo wurden Filialen wegen der Störung auch geschlossen.

Das Sparkassen-System funktioniert dezentral, die einzelnen Stadt- oder Kreissparkassen genießen relativ viel Autonomie, und das gilt auch für die Technik. Bei der Sparkasse Ostalb etwa war nichts von den Problemen zu spüren. Insgesamt seien 44 von 53 Sparkassen in Baden-Württemberg betroffen gewesen, teilte Oßwald mit. Ob es eine Sparkasse am Freitag erwischte, hing auch davon ab, ob sie ein eigenes Rechennetz betreibt und wie sie an Finanz Informatik in Frankfurt angeschlossen ist.

„Es gibt sogar Automaten, die überhaupt nicht an einem Netzwerk hängen“, sagte Finanz-Informatik-Sprecher Schleicher. Das sei vor allem auf dem Land hin und wieder der Fall. Wer dort abhebt, erhält das Geld sozusagen erst mal auf Vertrauensbasis. Die gespeicherten Buchungen werden dann gesammelt übertragen. Am Freitag war das ein Vorteil, denn solche Automaten waren von dem Ausfall ebenfalls nicht betroffen.

Über die Ursache des Ausfalls konnte Schleicher am Freitag noch keine Auskunft geben, schloss aber einen Angriff von außen aus. „Auch die Daten der Kunden waren zu jeder Zeit sicher“, sagte er. Ab 14 Uhr funktionierten die Automaten wieder.

Nicht nur für die Kunden, auch für die Sparkassenmitarbeiter war es ein anstrengender Tag. Denn die Störung kurz vor dem Wochenende legte in mancher Filiale nicht nur die Computer, sondern auch die Telefone lahm.

