Sorgen über US-Konjunktur lassen Dax fallen

Die Dax-Erholung hat sich als Strohfeuer erwiesen. Der deutsche Leitindex knüpfte zunächst an seine deutlichen Gewinne vom Montag an, nachdem er in der feiertagsbedingt verkürzten Vorwoche rund 3 Prozent eingebüßt hatte.

Doch dann zogen ihn die Kursverluste der Schwergewichte BASF und Allianz mit nach unten. Am Nachmittag stürzten ihn Sorgen über die US-Konjunktur nach schwachen Handelsbilanzdaten endgültig tief ins Minus.

Zum Börsenschluss notierte der Dax saftige 2,51 Prozent im Minus bei 11 327,68 Punkten. Überzeugende Geschäftszahlen von Infineon und Adidas halfen dem Börsenbarometer ebenso wenig wie eine überraschend aufgehellte Stimmung im US-Dienstleistungssektor. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 2,00 Prozent nach unten auf 20 129,40 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax 2,50 Prozent auf 1596,17 Punkte einbüßte.