Sommer ohne Senf

Eigentlich steht er immer in gelben Reihen zwischen dem Ketchup und den sauren Gurken. Doch da, wo der Senf sonst zu finden ist, klafft in den meisten französischen Supermärkten derzeit eine Lücke. „Wir haben zwar Nachschub bekommen, doch der war auch gleich wieder weg“, sagt die Verkäuferin eines kleinen Lebensmittelladens in der Bretagne. Die „Moutarde“ ist in Frankreich, wo durchschnittlich ein Kilo pro Jahr verzehrt werden, zum luxuriösen Nahrungsmittel geworden.

Dabei ist der Senf nicht nur für die Grillwürstchen wichtig, sondern auch für die gehobene französische Küche. Eine Gaststätte in Lyon berichtet im Fernsehen, dass sie zu den Pommes inzwischen keinen Senf mehr reiche, um die wertvolle gelbe Paste für ihre Spezialität, die Andouillettes à la moutarde, aufzuheben.

Der Grund für die Knappheit liegt in Kanada, dem weltgrößten Senfsaat-Produzenten. Das nordamerikanische Land liefert 80 Prozent der in Frankreich verarbeiteten 35.000 Tonnen, doch eine Hitzewelle zerstörte im vergangenen Jahr einen Großteil der Ernte. Dazu kam die Umstellung vieler Bauern auf Getreideanbau, der ihnen mehr Geld bringt als der Senf. Russland und die Ukraine, die wichtigsten Lieferanten nach Kanada, fallen wegen des Krieges ebenfalls weitgehend aus.

Die französischen Produzenten müssen deshalb überall Reserven aufspüren, aus denen sie dann das beliebte Würzmittel herstellen. „Ich fürchte, es wird noch etwas dauern, bis wir wieder beliefert werden. Bis 2024 wird die Lage angespannt bleiben,“ sagt der Vorsitzende der Senf-Vereinigung von Burgund, Luc Vandermaesen, der Zeitung „Le Monde“.

Burgund ist die Heimat des weltberühmten Dijon-Senfs. Doch die meisten Körner für die Spezialität werden schon lange nicht mehr in der ostfranzösischen Region angebaut. In Burgund gibt es nur noch rund 200 Produzenten, die gut 20 Prozent des Bedarfs decken. Das reicht bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Der Senf-Hersteller Maille musste deshalb seine Produktion um 25 Prozent zurückfahren.

Mit der Krise dürfte der Senfsaat-Anbau in Frankreich allerdings wieder aufgestockt werden: 2023 soll die Anbaufläche in Burgund auf 10.000 Hektar verdreifacht werden. Die Bauern klagen allerdings über die strengen französischen Vorschriften, die den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln verbieten. Sie können wohl nur mit höheren Abnahmepreisen davon überzeugt werden, dass sich der Anbau der für Schädlinge anfälligen kleinen braunen Körner tatsächlich lohnt.

Bis es so weit ist, müssen die Kundinnen und Kunden viel Geld hinlegen, wenn sie eines der seltenen Gläser mit der scharfen Paste kaufen wollen. Um gut zehn Prozent ist der Senf-Preis im vergangenen Jahr gestiegen. Auf dem Second-Hand-Internetportal Le Bon Coin wird ein Glas Dijon-Senf bereits für 19 Euro angeboten. Supermarktbetreiber versuchen, die Nachfrage mit Produkten aus Ländern wie Tschechien oder Polen zu befriedigen, doch der ungewohnte Geschmack stellt die meisten Französinnen und Franzosen nicht zufrieden.

Deshalb überbieten sich die französischen Medien derzeit mit guten Tipps, wie der heimische Senf ersetzt werden kann. Die Liste der Ausweichmöglichkeiten reicht vom Meerrettich bis zum Joghurt, mit dem die Vinaigrette eingedickt werden kann. Nur für die Grillwurst wurde noch kein alternativer Begleiter gefunden. Sie muss in diesem Sommer wohl ohne Senf gegessen werden.