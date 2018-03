So setzen Unternehmen Roboter ein

Der Einsatz von Robotern ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern gehört in Firmen in der Region schon lange zum Alltag. Eine Umfrage zeigt: Kollege Roboter senkt nicht nur das Unfallrisiko, sondern arbeitet auch keimfrei.

Wieland Werke in Ulm

Europas größte Gießerei für Kupferlegierungen, die Wieland Werke in Ulm, hat in ihrer Produktion bereits seit Jahrzehnten eine automatische Oberflächeninspektion. „Wenn sich ein Mensch acht Stunden am Tag immer gleiche Bauteile anschaut, sieht er nach spätestens einer Stunde nichts mehr“, sagt Unternehmenssprecherin Christine Schossig. Für die Wieland Werke biete die Automatisierung viele Chancen, um Arbeitsplätze zu sichern und Menschen zu entlasten. „Rente mit 70 geht nur, wenn die physischen Belastungen weggenommen werden“, erklärt sie. Die Kunst sei es, die Roboter in den Betrieb zu integrieren und die Prozesse zu optimieren. Ein Roboter an der richtigen Stelle könne dann auch einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Dabei bleibe der Mensch aber das wichtigste Kapital, sagt Schossig: „Das Unternehmen ist nur so gut, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten.“

Technologie-Konzern Bosch

„Kollege Roboter“ nennen einige Mitarbeiter beim Automobilzulieferer und Technologie-Konzern Bosch die Industrieroboter, mit denen sie zusammenarbeiten. Das Unternehmen verspricht sich davon eine Steigerung der Produktivität sowie mehr Flexibilität und Sicherheit in der Fertigung. Bereits seit einigen Jahren setzt Bosch beispielsweise einen Roboter zur Produktionsassistenz ein, der eigenständig Material einsammelt und transportiert. Dabei bewegt sich der Roboter frei im Raum mit seinen menschlichen Kollegen. „Es wird mehr Roboter in der Industrie geben, aber sie werden Menschen unterstützen, nicht ersetzen. Wenn sie monotone, gefährliche oder beschwerliche Arbeiten in der Fabrik übernehmen, können sich Mitarbeiter auf kreative und komplexe Arbeiten konzentrieren“, sagt Unternehmenssprecher Dirk Haushalter.

Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen setzt am Standort Friedrichshafen verschiedene voll automatische Maschinen und digitale Systeme ein. Darunter sind auch 30 Industrieroboter, doch die machen bei ZF nach Angaben eines Unternehmenssprechers nur einen kleinen Teil der Industrie 4.0 aus: „Im Zuge der Digitalisierung haben wir damit begonnen, die Produktionsstandorte weltweit zu vernetzen.“ Die Roboter werden vor allem beim Hantieren mit schweren Lasten, bei ungünstigen Bewegungen oder hohen Wiederholungsraten eingesetzt. „Roboter senken die Unfallgefahr und erhöhen die Präzision“, heißt es von ZF. Menschen würden damit nicht verbannt, sondern unterstützt werden. Der Einsatz von Robotern sei nicht nur wirtschaftlich, Gründe dafür seien auch „die globale Leistungsfähigkeit als Automobilzulieferer und die lokalen Anforderungen der Kunden“. Weil die Roboter betreut werden müssen, seien bereits hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstanden. Bei der Symbiose zwischen Mensch und Maschine müsse der Mensch immer im Mittelpunkt stehen.

Ravensburger Pharma-Zulieferer Vetter

Der Ravensburger Pharma-Zulieferer Vetter setzt seit den 1990er-Jahren Robotertechnik ein. Insbesondere beim Abfüllen und Verpacken kommen die Robotersysteme zum Einsatz. Diese arbeiten nicht nur besonders präzise, sie erfüllen Hygienestandards, die Menschen kaum erfüllen können. „Die Risiken für die bei Vetter so wichtigen keimfreien Produktionsbedingungen können minimiert werden“, sagt Unternehmenssprecher Markus Kirchner. Der größte Arbeitgeber in Ravensburg hat sich auf die Abfüllung von keimfreien Einwegspritzen spezialisiert. In Zukunft sollen die Automatisierungstechnologien weiter ausgebaut werden. Das sei „unumgänglich, um am Markt weiterhin eine führende Rolle einnehmen zu können“, sagt Kirchner. Schließlich könne die umfangreiche Automatisierung mit Servo- und Robotersystemen Arbeitsprozesse optimieren. (lia)

Trigema

Für die Textilproduktion bei Trigema sind noch keine Industrieroboter im Einsatz. „Wir sind an allem interessiert“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Grupp, aber es gebe noch keine Roboter, die für die Produktion von Trigema geeignet sind. „Wenn es etwas gibt, dass nicht für Massenartikel, sondern für Qualität entwickelt ist, bin ich interessiert“, sagt Grupp. Rationalisierung sei wichtig, damit Trigema auf dem Markt nicht plötzlich hinten anstehe. „Nur wenn das Geschäft läuft, kann ich die Arbeitsplätze halten.“ Doch selbst wenn Trigema in naher Zukunft einen Roboter findet, der Teile der Produktion übernehmen kann, es gebe nicht für jede Arbeit einen Roboter. Die Arbeitsplätze seien sicher, egal ob Roboter kommen oder nicht. „Beim Mitdenken und schnell Reagieren ist der Mensch gefragt“, sagt Grupp.