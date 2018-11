So schützen Sie sich vor den gefährlichsten Fallen in Mietverträgen

Viel Vergnügen beim Lesen Dieser Inhalt steht normalerweise nur unseren Abonnenten zur Verfügung, für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Teure Schönheitsreparaturen, ausgehebeltes Kündigungsrecht, versteckte Kosten - Mietverträge können es in sich haben. Hier sind die fünf größten Fallen, in die Mieter beim Einzug stolpern können.

Gut 70 Quadratmeter, toller Parkettboden, zwei Schlafzimmer - die neue Wohnung in Weingarten erscheint für Mieter Sebastian H. herrlich. Auch die Miete wirkt auf den ersten Blick angemessen. Nur bei einem wird er stutzig: Noch bevor er einen Mietvertrag erhält, soll er in einer Mieter-Selbstauskunft sein Netto-Einkommen und viele weitere persönliche Daten angeben.

Selten, aber gefährlich: Diese "Mieter-Selbstauskunft" droht dem künftigen Mieter mehr als eine Monatsmiete Strafe an - wenn er den noch kommenden Mietvertrag nicht unterzeichnet. Die Regelung ist nach Experteneinschätzung wahrscheinlich unwirksam. (Foto: Hagen Schönherr)

Was er dabei fast übersieht: In der Selbstauskunft steht eine Klausel, die ihn praktisch zur Unterzeichnung des Mietvertrags verpflichtet und mehr als eine Kaltmiete Strafe androht, wenn er sich zwischen Abgabe seiner persönlichen Daten und Unterzeichnung des Mietvertrags doch noch für eine andere Wohnung entscheiden sollte.

Nicht unterschrieben

Sebastian H. entschließt sich deshalb, das Dokument nicht zu unterzeichnen und wählt auch später eine andere Wohnung aus. Was er nicht wusste: Wahrscheinlich wäre die Klausel zur Zahlung einer Entschädigung ohnehin wirkungslos gewesen: "Der Makler müsste seine Aufwendungen konkret nachweisen. Ein pauschalierter Aufwendungsersatzanspruch dürfte zumindest in der hier vorgesehenen Höhe von 1,19 Monatsmieten unwirksam sein", erklärt Ulrich Ropertz, Sprecher des Deutschen Mieterbunds in Berlin. Er kennt Fälle wie den von Sebastian H. - und hat Schwäbische.de Einblick in seine Erfahrungen mit Mietverträgen gegeben.

Der exakte Wortlaut ist oft entscheidend Ulrich Ropertz, Sprecher des Deutschen Mieterbunds

Sein Fazit zu dem vorliegenden Fall: Die Mieter-Selbstauskunft wie im Beispiel von Sebastian H. ist schon eher ein ungewöhnlicher Weg, wie Mieter in die Falle gelockt werden können. Deshalb hat Ropertz für Schwäbische.de fünf weitere Fallen in Mietverträgen beschrieben, die deutlich öfter auftreten - und auch Mieter in der Region viel Geld kosten können.

"Nicht jede Klausel in Mietverträgen ist schlecht für den Mieter", sagt Ropertz allerdings. Oft entscheide der exakte Wortlaut von Formulierungen, ob einem Mieter Ungemach drohe, eine Klausel sinnvoll sei - oder schlichtweg unwirksam.

1. Schönheitsreparaturen

Fast jeder alte und zudem viele neue Mietverträge enthalten Klauseln zu Schönheitsreparaturen. Was viele Mieter nicht wissen: Oft sind sie einfach ungültig. Wer zum Beispiel in eine unrenovierte Wohnung zieht, die also nicht frisch gestrichen wurde, kann vorab nicht per Vertrag gezwungen werden, die Wohnung selbst zu streichen oder dies etwa beim Auszug zu tun.

Ganz oder gar nicht: Nur unter sehr engen Voraussetzungen muss ein Mieter die Wohnung nach dem Auszug streichen. Meistens muss er das nicht. (Foto: dpa)

Beim Einzug in eine neue Wohnung dürfen Vermieter allerdings verlangen, dass Mieter diese nach bestimmten Zeiträumen neu streichen oder tapezieren. Hier steckt der Teufel allerdings im Detail. So können Vermieter zwar verlangen, Haupträume wie das Wohnzimmer alle fünf, Nebenräume alle sieben und Küche sowie Bad sogar alle drei Jahre auf Vordermann zu bringen. Doch genau da endet die Möglichkeit, den Mieter zu Renovierungsarbeiten zu zwingen.

"Der Mieter muss die Wohnung aber in aller Regel nicht zum Auszug neu streichen und tapezieren", erklärt der Experte. Wenn ein Mieter zum Beispiel drei Jahre in der Wohnung lebt und dann kündigt darf der Vermieter nicht einmal anteilig eine Kostenbeteiligung für die Renovierungsarbeiten fordern - wenn laut Vertrag erst nach fünf Jahren eine Renovierung fällig gewesen wäre. Renovierungsarbeiten können immer erst dann eingefordert werden, wenn die Frist wirklich eintritt. Es gilt die Regel: "Ganz oder gar nicht", so Ropertz.

2. Schäden an der Wohnung

Vermieter dürfen Mieter tatsächlich zwingen, die Kosten für kleinere Schäden an der Wohnung zu tragen. Doch dafür gibt es ganz klare Höchstgrenzen. So muss ein Mieter etwa wegen eines tropfenden Wasserhahns oder einer kaputten Jalousie maximal 120 Euro an Kosten tragen. Diese Höhe muss im Vertrag festgelegt sein. Liegt der Wert über 120 Euro pro Einzelfall wäre schon die komplette Klausel im Mietvertrag ungültig.

Kostenstopp: Mehr als acht Prozent der Jahresmiete muss kein Mieter für Reparaturen zahlen. Aber das kann viel Geld sein. (Foto: dpa)

Außerdem dürfen auch bei mehreren Schäden in einem Jahr nie mehr als 400 bis 500 Euro oder maximal acht Prozent der Jahresmiete (was in der Regel deutlich mehr ist) für die Beseitigung solcher Bagatellschäden auf den Mieter abgewälzt werden.

Als Bagatellschäden werden nur Schäden angesehen, die der Mieter auch beeinflussen kann. Bei einer defekten Jalousie, die er täglich nutzt, gilt dies als plausibel. Bei der Tür-Gegensprechanlage, die komplett unter Putz verlegt ist und damit nicht im direkten Einfluss des Mieters steht, muss dieser in aller Regel aber nicht für eine Reparatur zahlen. Und: Mieter müssen zwar die genannten Kosten tragen, wenn sie dazu im Vertrag verpflichtet werden. Den Auftrag dazu muss aber immer der Vermieter erteilen.

3. Gefährlicher Kündigungsverzicht

Mietverträge werden in aller Regel als unbefristete Mietverträge abgeschlossen. Das bedeutet: Der Vermieter kann nur unter bestimmten Gründen kündigen - etwa bei Eigenbedarf. Der Mieter kann stets mit einer Frist von drei Monaten kündigen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, dieses Recht in einem unbefristeten Mietvertrag einzuschränken. "Das ist eine Falle, die oft auch junge Leute trifft", sagt Mietrechtsexperte Ropertz. Denn ein zunächst als "unbefristet" betitelter Mietvertrag kann durchaus im Kleingedruckten einen sogenannten Kündigungsverzicht enthalten.

Wer seinen Mietvertrag nicht genau liest, kann auf Jahre an die Wohnung gebunden sein. (Foto: dpa)

Dort kann bis zu vier Jahre nach Vertragsabschluss eine Kündigung der Wohnung durch den Mieter ausgeschlossen werden. Wer die Wohnung mit einer solchen Klausel im Vertrag früher kündigen will, schaut dann in die Röhre.

Es gibt allerdings Kniffe, mit denen dem Kündigungsverzicht möglicherweise entkommen werden kann. So gilt er zwar maximal vier Jahre - doch das inklusive der regulären Kündigungsfrist von drei Monaten. Dazu kommt, dass die Frist mit dem Tag der Vertragsunterzeichnung und nicht mit dem Einzug beginnt. So kann eine Kündigung bisweilen schon nach dreieinhalb statt vier Jahren rechtens sein. Außerdem wird die Klausel ungültig, wenn diese Besonderheiten nicht korrekt einberechnet wurden.

Wenn das alles nicht hilft, kann der Mieter oft nur noch aus dem Vertrag raus, wenn dort eine Nachmieterregelung steht - als das Recht, dem Vermieter einen Nachmieter zu präsentieren.

4. Versteckte Betriebskosten

Mietverträge enthalten in aller Regel eine Zeile, die die festgelegte Miete enthält. Daneben kann der Mieter verpflichtet werden, Betriebskosten, zum Beispiel für Heizung oder Hausmeister, zu tragen. Das Problem: Diese Kosten müssen seit einiger Zeit nicht mehr aufgeschlüsselt werden. Es reicht der Hinweis, dass die Kosten bezahlt werden müssen.

Das ist eine Zeile die irgendwo steckt und bares Geld bedeutet Ulrich Ropertz

Kostenfalle Nebenkosten: Vermeiter müssen nicht alles, was Geld kostet, explizit im Mietvertrag angeben.

Dieser eine Satz im Mietvertrag könnte im Extremfall die Pflicht zur Zahlung von bis zu 13 Betriebskostenposten - vom Kabelfernsehen bis zu Gebühren für ein gemeinsames Gebäudeschwimmbad - enthalten, ohne dass diese explizit angegeben werden. Hinzu kommt, dass der Vermieter dafür zwar Abschläge einfordern darf, zum Beispiel 60 Euro im Monat -aber erst zum Jahresende wirklich abgerechnet wird.

Dann drohen empfindliche Nachzahlungen, wenn die Abschläge für die Betriebskosten zu niedrig angesetzt wurden - etwa um die Gesamtmiete niedriger aussehen zu lassen.

5. Staffel- und Indexmieten

Vermieter haben die Möglichkeit, Mieterhöhungen gleich zu Beginn im Mietvertrag festzulegen. Das kann zum einen als sogenannte "Staffelmiete" definiert werden. Dann steht zum Beispiel im Vertrag, um welche Summe die Miete für eine Wohnung pro Jahr teurer wird. Beispiel: Eine Wohnung kostet im ersten Jahr 500 Euro Kaltmiete, im zweiten 530 und im dritten Jahr 560 Euro.

Vermieter haben aber allerdings auch die Chance, die Steigerung der Miete an den allgemeinen Verbraucherpreisindex - praktisch die Inflationsrate - anzupassen. Diese lag zuletzt bei etwa 2,5 Prozent im Jahr.

Staffel- oder Indexmieten erhöhen die Miete vorhersehbar. Über die Jahre können sich aber saftige Erhöhungen dahinter verstecken. (Foto: dpa)

Eine Miete von 1000 Euro verteuert sich dadurch im zweiten Jahr auf 1025 Euro, im dritten auf 1050 Euro. Nach zehn Jahren sind allerdings schon 1248 Euro pro Monat zu entrichten - fast 25 Prozent mehr als im ersten Jahr. Diese schleichende Verteuerung bemerkt der Mieter zuerst gar nicht, am Ende wird es aber richtig teuer.

Was tun, wenn mein Mietvertrag eine schlechte oder sogar unwirksame Klausel enthält?

Nicht in jedem Fall rät Mietrechtsexperte Ulrich Ropertz Mietern, sofort gegen unliebsame Klauseln im Mietvertrag vorzugehen. Gerade vor Vertragsunterzeichnung dürfte ein Mieter, der auf die Streichung von Klauseln besteht, eher dafür sorgen, dass er eine Wohnung gar nicht erst erhält.

Sinnvoller ist es laut Ropertz, bekanntermaßen unwirksame Klauseln einfach stehen zu lassen - sie sind tatsächlich wirkungslos. Oft sei es auch sinnvoll, bei kritischen Klauseln freundlich nach einer Ergänzung oder genaueren Bestimmung zu fragen.

Bei unbefristeten Mietverträgen mit dem gefährlichen Kündigungsverzicht könnte das zum Beispiel eine Nachmieterregelung sein. Und bei Betriebskosten kann man einfach fragen, wie hoch diese tatsächlich ausfallen.