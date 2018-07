Sindelfingen verliert Mercedes-C-Klasse-Produktion

Sindelfingen/Bremen (dpa) - Der Autobauer Daimler ordnet seine Pkw-Produktion neu und verlagert weitere Teile ins Ausland. Der Bau der Mercedes-C-Klasse wird in Sindelfingen gestoppt und nach Bremen und in die USA verlagert. Damit verliert der größte Pkw-Standort des Premiumherstellers deutlich an Bedeutung.

Tausende Mitarbeiter legten am Mittwoch aus Protest gegen die Pläne des Managements die Produktion für mehrere Stunden lahm. Arbeitsplätze in Deutschland sollen wegen des Umbaus aber nicht gestrichen werden.

Die Produktionspläne für die neue Generation der kleinen Mercedes- Benz-Limousine gelten laut Daimler von 2014 an. Im Gegenzug soll dann die Montage des Sportwagens SL nach Sindelfingen (Kreis Böblingen) verlagert werden. Die genaue Aufteilung soll wie folgt aussehen: 60 Prozent der C-Klasse-Fahrzeuge werden künftig in Bremen gebaut, 20 Prozent in den USA und jeweils 10 Prozent in China und Südafrika. Mit dem Umbau des Produktionsnetzes will Daimler die Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

1800 Stellen sind Angaben des Autobauers zufolge in Sindelfingen von der Verlagerung betroffen. Den Mitarbeitern würden andere Beschäftigungsmöglichkeitern angeboten, sagte Personalvorstand Wilfried Porth. Mercedes-Produktionschef Rainer Schmückle sagte, die durch die Verlagerung freiwerden Kapazitäten sollten zum Beispiel für die verstärkte Montage von Brennstoff- und Hybridfahrzeugen genutzt werden. Die Details sollen mit dem Betriebsrat ausgehandelt werden.

Die Jobs in Bremen sind gesichert. Im US-Werk Tuscaloosa soll die Zahl der Beschäftigten von derzeit 2800 auf rund 4000 steigen. Dort waren allerdings in den vergangenen Monaten wegen der Krise fast 1000 Arbeitsplätze gestrichen worden. Schmückle sagte, die Lohnkosten seien dort vor allem wegen längerer Arbeitszeiten für Daimler günstiger. Während ein Mitarbeiter in Deutschland pro Jahr rund 1350 Stunden arbeite, seien es in den USA 1800 Stunden.

„Die C-Klasse ist unser international erfolgreichstes Produkt und deswegen bietet gerade sie einen wirkungsvollen Stellhebel, um uns besser für die Zukunft aufzustellen“, sagte Porth. Schmückle sagte, ein wesentliches Argument sei eine Fertigung näher am Markt. Derzeit produziere Daimler vier von fünf Autos in Westeuropa, verkaufe aber nur 60 Prozent auch in dieser Region. Diese Schere werde sich in den nächsten Jahren weiter öffnen.

Gesamtbetriebsratschef Erich Klemm nannte die Entscheidung des Managements „falsch und in ihrer Wirkung fatal“. Baden-Württembergs IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Hofmann sprach von einem „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten am Standort Sindelfingen“. Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) beklagte die bittere Entscheidung für die Region.

Hofmann und Klemm forderten die Daimler-Spitze auf, ein tragfähiges Konzept zur Sicherung der Jobs vorzulegen. „Der Vorstand steht in der Verantwortung für die Sindelfinger Belegschaft. Dieser muss er sich jetzt stellen, statt als Job-Killer aufzutreten.“ Trotz der vom Konzern angekündigten Maßnahmen zur Erhalt von Arbeitsplätzen seien in Sindelfingen nun 3000 Arbeitsplätze gefährdet.

Vorstandschef Dieter Zetsche betonte in einer Mitteilung dagegen: „Der Standort Deutschland ist und bleibt das Herz unseres Produktionsverbunds.“ Der Bau von Fahrzeugen in Tuscalooosa für den amerikanischen Markt ermögliche dort weiteres Wachstum in Zeiten eines starken Euro. Verständnis für die Entscheidung zeigte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann: „Auch ein Haus wie Daimler ist gezwungen, Marktrealitäten anzuerkennen.“

Der stellvertretende Betriebsratschef bei Daimler in Bremen, Jürgen, Corrs sagte der dpa, die Entscheidung gebe im Moment dem Bremer Werk „Luft zum Atmen“. Doch wer wisse schon, ob der Markt 2014 die C-Klasse auch in dem Umfang abfrage. Zudem schmerze die Bremer natürlich, dass sie die Mercedes-SL-Montage verlieren.

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer nannte die Daimler- Standort-Strategie einen richtigen Schritt. „Daimler steht bei weitem nicht so gut da, wie man glaubt, wenn man an den Stern denkt“, sagte der Professor von der Universität Duisburg-Essen der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Daimler kämpft mit Ertragsproblemen und kann sich daher keine Kosten-Ineffizienzen erlauben.“ Er sehe keinerlei Beeinträchtigung der Marke. „Der Kunde kauft mit seinem Mercedes nicht ein Stück Deutschland, sondern ein Stück Mercedes.“