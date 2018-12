„Sie ist nicht tot“: R+V-Chef verteidigt Lebensversicherung

Die R+V ist nach einem Ranking der „FAZ“ nach der Allianz, der Münchner Rück, der Talanx AG und Generali die fünftgrößte Versicherung in Deutschland. Sie gehört zur Genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken, die die direkt oder über ihr Spitzeninstitut DZ Bank die Anteile an der Versicherung halten. Im Jahr 2017 erwirtschafteten fast 14 000 R+V-Mitarbeiter einen Gewinn von 543 Millionen Euro (plus 5,0 Prozent) bei Prämieneinnahmen von 15,338 Milliarden Euro (plus 3,9 Prozent).

Der Luxemburger Norbert Rollinger gehört seit 2010 dem Konzernvorstand der R+V an. Im Frühjahr 2016 übernham der 54-Jährige das Amt des Vorstandschefs von Friedrich Caspers. Seine Karriere begann der Fan des 1. FC Köln bei der Unternehmensberatung McKinsey. Es folgten Posten bei den Versicherungen DBV-Winterthur, Axa und Generali. (ben)