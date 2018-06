SHW will endlich durchstarten

Treten die Prognosen von Frank Boshoff ein, war Dienstag der vorerst letzte Termin, an dem der SHW-Chef über rückläufige Geschäftszahlen berichtet: Nach zwei Jahren der Konsolidierung sollen 2018 Umsatz und Ergebnis des Traditionsunternehmens aus Aalen zweistellig zulegen. Für 2019 und 2020 rechnet Boshoff sogar mit einer anziehenden Dynamik, so dass am Ende der Dekade Erlöse von bis zu 630 Millionen Euro in den Büchern stehen könnten. Noch deutlich stärker will der Manager bis dahin das Ergebnis steigern.

Es sind ambitionierte Ziele – vor allem mit Blick auf die aktuelle Bilanz. Denn das vergangene Jahr hat SHW mit einem Umsatzminus von einem Prozent auf gut 400 Millionen Euro abgeschlossen. Das operative Ergebnis ging noch etwas stärker zurück, und zwar um gut fünf Prozent auf 41 Millionen Euro. Doch Boshoff ist zuversichtlich, die riesige Lücke zwischen dem Jetzt und dem Dann schließen zu können. „Unser Geschäft hat sehr lange Vorlaufzeiten, bis zu vier Jahre. Und da wir in den vergangenen Jahren etliche Aufträge gewonnen haben, steht unser Ausblick auf einer soliden Basis“, sagt Boshoff.

Wachstumstreiber China

Dieses Geschäft, das sind im wesentlichen Getriebeölpumpen und Bremsscheiben, die SHW an die großen Automobilkonzerne und -zulieferer abgibt. Und dieses Geschäft lief in den vergangenen Jahren alles andere als rund. Das Unternehmen, das auf eine mehr als 650-jährige Tradition zurückblicken kann, versucht derzeit, mit großem Kraftaufwand und Millioneninvestitionen wieder auf den Wachstumspfad zurückzufinden. Ziel ist es, sich globaler aufzustellen und größere Aufträge aus der Autoindustrie kostengünstiger bewältigen zu können.

Etliche Rückschläge hatten das Unternehmen zuletzt immer wieder aus der Bahn geworfen: die Dieselaffäre, die SHW stärker traf als ursprünglich prognostiziert, fehlende Anschlussaufträge vom Großkunden VW und die geplatzte Order eines Elektroautoherstellers im Volumen von 100 Millionen Euro, hinter dem sich dem Vernehmen nach der US-Konzern Tesla verbirgt und die wohl ein juristisches Nachspiel hat. Das alles, so Boshoff, liege nun aber hinter SHW. Die Weichen für Wachstum seien gestellt – Wachstum, das hauptsächlich im Ausland stattfindet. Allen voran in China, wo SHW in Kunshan ein Werk für Motor- und Getriebekomponenten aufbaut, allein in diesem Jahr etwa 100 Mitarbeiter einstellt, und bis zum Jahr 2020 rund 100 Millionen Euro umsetzen will.

Zulasten der deutschen Standorte soll diese Expansion jedoch nicht gehen. Lediglich in Bad Schussenried (Landkreis Biberach) will SHW „durch natürliche Fluktuation“ etwa 50 Stellen abbauen. Die sollen im rumänischen Timisoara wieder aufgebaut werden, um „die relative Kostenposition der SHW in Europa“ zu stärken. Wie Boshoff sagte, sei der Bau des neuen Werkes dort in vollem Gange, die Produktion von einfachen Pumpen bereits angelaufen. Ab 2019 wolle SHW mit den zuletzt gewonnen Aufträgen europäischer Autobauer in Serie gehen.

Systemlieferant für E-Pumpen

Die Technologieumbrüche in der Branche beobachten Boshoff und sein Finanzchef Martin Simon genau. Neu erfinden müsse man sich deshalb aber nicht, sagen die beiden. Bis 2025, so die Prognose der Manager, werde der Marktanteil bei Elektroautos bei höchstens zehn Prozent liegen – und auch die benötigten Bremsscheiben und Pumpen. Das fehlende Know-How im Bereich elektrisch angetriebener Pumpen hoffen Boshoff und Martin durch die Übernahme der Thüringer Firma Lust Hybrid-Technik wettmachen zu können. Mit deren Expertise im Bereich elektronischer Steuerungen wolle sich SHW „zum Systemlieferanten für E-Pumpen entwickeln“.

Keine Aussagen machte Boshoff im Hinblick auf die Ziele des neuen Großaktionärs Stefan Pierer, Chef und Mehrheitsaktionär des österreichischen Motorradherstellers KTM, der über seine Beteiligungsgesellschaft Pierer Industrie AG knapp 50 Prozent an SHW hält und seit Jahresbeginn mit zwei Vertretern im SHW-Aufsichtsrat vertreten ist. „Wir haben den Eindruck, dass er unsere Strategie gut findet, und wir begrüßen es, Herrn Pierer als strategischen Investor an Bord zu haben“, sagte Boshoff.