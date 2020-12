Shoppen gegen den Abschwung? Das hat die Mehrwertsteuersenkung wirklich gebracht

Die Zahl der Covid-19-Patienten ist in den Häusern der Oberschwabenklinik weiterhin auf einem Höchststand seit Beginn der Pandemie. Eine Pressesprecherin meldet am Montagnachmittag über 70 Corona-Fälle. Davon befinden sich in Wangen fünf auf der Intensivstation. Im Krankenhaus St. Elisabeth liegt ein Patient mit bestätigter Covid-19-Infektion auf der Intensivstation. In Wangen hat sich die Zahl der Infizierten in der Allgemeinpflege seit Freitagabend von 33 auf 36 erhöht.