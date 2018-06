Shoppen bis zur Geisterstunde

Louis Vuitton, Guerlain und Cartier: Alle großen Namen sind auf den Pariser Champs-Elysées vertreten. Doch wer dort abends noch einkaufen gehen will, steht ab 20 Uhr vor verschlossenen Türen. Das wird sich allerdings in den kommenden Wochen ändern, denn ein neues Gesetz zur Ankurbelung des Wachstums erlaubt in „internationalen Touristenzonen“ das Einkaufen bis Mitternacht. Und natürlich gehören die Champs-Elysées ebenso dazu wie die Avenue Montaigne mit ihren noblen Modeboutiquen oder der quirlige Boulevard Saint-Germain. Auch in anderen Urlaubszielen wie Cannes, Deauville und Nizza sollen die Öffnungszeiten gelockert werden.

„Die Öffnungszeiten auszuweiten bedeutet, den Läden mehr Handlungsspielraum zu geben und aus Paris eine Luxusmetropole zu machen“, sagte Wirtschaftsminister Emmanuel Macron der Zeitung „Le Parisien“. Auf den 37-jährigen Ex-Banker geht die neue Flexibilität zurück, mit der er sich die Schaffung von bis zu 8000 Arbeitsplätzen erhofft. Allein für die großen Kaufhäuser wie Lafayette und Printemps gehen Studien von bis zu 2000 Arbeitsplätzen aus.

Bürgermeisterin kritisiert

Jahrelang hatten Lafayette und Co. vergeblich längere Öffnungszeiten gefordert. Eigenmächtig einfach die Kunden länger zu empfangen, hatte sich keiner getraut, nachdem die Kosmetikkette Sephora damit an den Champs-Elysées gescheitert war. Doch auch wenn die französische Hauptstadt mit der Lockerung im internationalen Wettstreit gewinnt, sind Macrons Maßnahmen umstritten. Die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, beschwerte sich, bei der Entscheidung übergangen worden zu sein. „Das Ökosystem der Hauptstadt wird durch das Macron-Gesetz stark geschwächt“, kritisierte sie. Sie fürchtet, dass die kleinen Läden, die so genannten „superettes“, die auch Sonntags und spät Abends öffnen dürfen, nun durch die hochkarätige Konkurrenz verdrängt werden.

Widerstand kommt auch von den Gewerkschaften, die eine „Verallgemeinerung der Sonntagsarbeit“ in der neuen Regelung sehen. Das Dekret, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, erlaubt nämlich allen Pariser Läden die Sonntagsöffnung an zwölf statt wie bisher an fünf Sonntagen im Jahr. Macron, der als Wirtschaftsliberaler in der sozialistischen Regierung ohnehin viel Kritik von links einstecken muss, lässt sich davon nicht beeindrucken. An die Bürgermeisterin gewandt sagte er: „Wenn sie es geschafft hätte, die Sonntagsöffnung in den attraktivsten Zonen einzuführen, hätten wir auf die Reform verzichten können.“