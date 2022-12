Schweinezüchter in Baden-Württemberg sind existenziell bedroht

Für die Landwirte in Baden-Württemberg bestand das abgelaufene Wirtschaftsjahr aus Licht und Schatten. Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands (LBV), legt auf der Jahres-Pressekonferenz des LBV am Montag in Stuttgart seinen Fokus allerdings mehr auf die Schatten.

So haben die landwirtschaftlichen Betriebe ihr durchschnittliches Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2021/2022 (1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022) zwar deutlich gesteigert – von 46.000 Euro auf fast 64.000 Euro (plus 39 Prozent). „Durch die gestiegenen Kosten aufgrund des Ukraine-Kriegs sind die Aussichten im aktuellen Wirtschaftsjahr jedoch für alle Sparten ernüchternd und für die Ferkelzüchter sogar existenzbedrohend“, lässt Rukwied keinen Optimismus aufkommen. Trotz des deutlichen Anstiegs der Einkommen sei man im Südwesten nach wie vor Schlusslicht beim Vergleich aller Bundesländer. Im Schnitt betrug das Ergebnis je Familienarbeitskraft in Baden-Württemberg 42.710 Euro (2020/21: 34.680). Dieses Einkommensniveau reiche nicht aus, um die Betriebe im Südwesten sicher in die Zukunfts zu führen, sagt der Bauernpräsident unmissverständlich.

Ferkelzucht in Baden-Württemberg lohnt sich kaum noch

Besonders kritisch sei die Lage in der Schweinehaltung. Schon die Corona-Pandemie habe diesen Bereich schwer getroffen, jetzt stürzten die Folgen des Kriegs den Betriebszweig immer tiefer in eine Existenzkrise. In den vergangenen 20 Jahren haben laut Bauernverband bereits mehr als 90 Prozent der Schweinehalter im Land aufgegeben. Derzeit gebe es noch etwa 1700. Laut LBV-Umfrage gehe aktuell jeder zweite Betrieb davon aus, in den kommenden Jahren ebenfalls aufzuhören. Der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch in Baden-Württemberg liege schon heute bei nur noch 45 Prozent.

Vor allem die Ferkelzucht ist in der Krise: Jährlich gingen etwa 100 Ferkelzuchtbetriebe verloren, derzeit gebe es noch 700. Der Ferkelpreis liege bei rund 62 Euro, nötig wären aber 80 bis 110 Euro. „Die Erzeugerpreise sind bei weitem nicht kostendeckend“, erklärt Rukwied. „Die Veredlungsbetriebe konnten zwar ein Plus von 38 Prozent auf 40.900 Euro je Familienarbeitskraft erzielen.“ Die Kosten für Futter, Energie, Dünger und Pflanzenschutzmittel seien jedoch stark in die Höhe geschossen. Die Umsetzung von kostenintensiven Auflagen für Schweinehalter belasteten die Betriebe zusätzlich. Investitionen für einen Umbau der Tierhaltung sind laut Rukwied kaum umsetzbar.

Obstbau musste massiven Einbruch verkraften

Hier fordert der oberste Bauernvertreter im Land ein deutlich gößeres finanzielles Engagement der Politik. An der Bundesregierung kritisiert Rukwied zudem die Pläne zur Erlösabschöpfung beim Ökostrom, die vor allem Betreiber von Biogas-Anlagen hart treffen würden. Auf europäischer Ebene sieht der LBV-Präsident eine große Gefahr durch die Pflanzenschutzpläne. „Das bereitet uns große Sorge“, sagt Rukwied und empfiehlt der EU-Kommission zugleich, sich an der „gelungenen Umsetzung“ des Themas in Baden-Württemberg zu orientieren. Neben aller berechtiger Belange in Sachen Biodiversität müsse auch – gerade seit dem Ukraine-Krieg – das Thema Ernährungssicherheit wieder mehr in den Fokus rücken.

Während in allem Bereichen – vom Ackerbau und Futteranbau über die Milchwirtschaft bis zur Veredelung und zum Weinbau – die Ergebnisse im abgelaufenen Jahr deutlich gestiegen sind, musste der Obstbau einen massiven Einbruch verkraften. Der Gewinn je Familienarbeitskraft ging hier sehr deutlich um 38 Prozent auf nur noch 38.500 Euro zurück. Hintergrund seien vor allem stark gesunkene Apfel- und Beerenpreise und höhere Betriebsmittelkosten, die freilich alle landwirtschaftlichen Sparten treffen.

„Urlaub scheinbar doch wichtiger als gesunde und regionale Lebensmittel“

Insbesondere die kritische Lage im Obstbau bewegt Rukwied dazu, eindringlich an die Verbraucher zu appellieren. Denn seit Beginn der Inflation greifen diese ganz überwiegend zu Billigware. „Der Trend geht seit etlichen Monaten weg von Qualität und Bio sehr stark hin zum Preiseinstiegssegment und zum Obst- und Gemüseeinkauf beim Dicounter“, erläutert Rukwied. „Auch das Tierwohl-Fleisch bleibt in den Regalen liegen.“ Zwar habe der Bauerpräsident sehr großes Verständnis für Familien, die ganz genau kalkulieren müssen. Aber auch durchaus betuchte Kunden kauften mittlerweile vor allem billig ein. „Da ist der nächste Urlaub scheinbar doch wichtiger als gesunde und regionale Lebensmittel“, sagt Rukwied etwas verbittert.

Wie das derzeit laufende Wirtschaftsjahr (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) am Ende wird, will Rukwied nicht prognostizieren – zu groß seinen die Unsicherheiten wie etwa die stark schwankenden Weltmarktpreise. Auf Nachfrage lässt er aber dann doch durchblicken, dass er auch in Zukunft mehr Schatten als Licht sieht. Die Betriebsmittelkosten seien deutlich höher als im Vorjahr, und beim Preisniveau gebe es „eher eine Seitwärtsbewegung“. Negativ schlägt laut Rukwied zudem die wegen der Trockenheit unterdurchschnittliche Ernte 2022 zu Buche, die in den jetzt präsentierten Zahlen noch gar nicht berücksichtigt war.