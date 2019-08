Schwacher Wochenstart für den Dax - Angst vor Handelskrieg

Die Verkaufswelle am deutschen Aktienmarkt hat sich zu Beginn der neuen Börsenwoche fortgesetzt.

Mit der Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump erreichte der Handelskrieg zwischen beiden Großmächten eine neue Eskalationsstufe und setzte die Börsen weltweit schwer unter Druck. China wertete seine Währung Yuan ab.

Zudem gab es Medienberichte, nach denen die chinesischen Staatsunternehmen angeblich keine Agrarprodukte aus den USA mehr importieren wollen.

Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,76 Prozent auf 11.782,32 Punkte und erreichte damit den tiefsten Stand seit Anfang Juni. In der Vorwoche war der deutsche Leitindex um 4,4 Prozent abgesackt, so deutlich wie seit Oktober 2018 nicht mehr. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, fiel am Montagmorgen um 1,38 Prozent auf 25.273,59 Punkte. Der EuroStoxx 50 büßte rund 0,8 Prozent ein.