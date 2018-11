Schwacher Euro beschert Dax festeren Start

Von Deutsche Presse-Agentur

Einsam war es zuletzt um Horst Seehofer geworden, sehr einsam. Niemand in der CSU fand sich in den vergangenen Wochen mehr, der den Parteichef öffentlich unterstützt hätte. Niemand stellte sich hinter Seehofer, als sich immer mehr Bezirks- und Kreisverbände, Abgeordnete und Landräte, ja sogar einst Wohlmeinende von dem 69-Jährigen abwandten. Jetzt hat, nach dem Verzicht von Angela Merkel auf den CDU-Vorsitz, auch Seehofer die Reißleine gezogen, will den Posten als CSU-Chef frühzeitig räumen, Anfang 2019.