Schwache Weizenernte in Ukraine erwartet: Angst vor Hungerkatastrophe

Der Münchner Agrarhandelskonzern BayWa rechnet damit, dass auf dem Weltmarkt nach der Ernte dieses Jahres etwa 20 Millionen Tonnen an Brotweizen fehlen werden. „Teile der Welt werden hungern“, sagte BayWa-Vorstandsvorsitzender Klaus Josef Lutz am Donnerstag in München.

Der Agrarhandelskonzern stützt sich bei dieser Prognose auf Berechnungen der Tochterfirma Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung, die aufgrund von Satellitendaten Ernteergebnisse prognostiziert. Für die Ukraine sagt Vista im Vergleich zu den letzten vier Jahren einen Rückgang der Ernteerträge um 17 Prozent voraus.

Grund dafür seien nicht nur die Kampfhandlungen, sondern auch die besonders hohe Trockenheit, sagte Vista-Geschäftsführerin Heike Bach. Die Daten und Prognosen werden auch der ukrainischen Regierung zur Verfügung gestellt.

Ohne die Häfen geht es nicht

Die Ukraine war bisher nach Russland, den USA, Kanada und Frankreich der größte Weizenexporteur der Welt. Zum trockenheitsbedingten Minderertrag kommen jetzt die durch den russischen Überfall ausgelösten Probleme, sagte BayWa-Chef Lutz.

Ohne die Öffnung der ukrainischen Häfen, vor allem den von Odessa, werde das Getreide nicht außer Landes kommen können. Der Transport mittels Zügen und Lastwagen bewege zu geringe Mengen und verursache erhebliche Zusatzkosten, die den Weizen verteuerten. Das sei besonders für die ärmeren Länder ein Problem.

Ein Getreide-Frachtschiff könne so viel transportieren wie 30 Züge mit maximaler Länge und 2000 Lastwagen. Dies zeige, dass nur ein Abtransport des Weizens auf dem Seeweg die Lage wirklich entschärfen könne.

Ernährungsengpässe im Falle eines Scheiterns

Wenn dies nicht gelinge, werde es in Teilen Afrikas und Asiens zu Ernährungsengpässen kommen. Lutz verdächtigte Russland, in den besetzten Teilen der Ukraine so viel Weizen wie möglich abzugreifen, um mit Nahrungsmittellieferungen eine politische Front der so genannten Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) gegen das westliche G7-Bündnis zu bilden.

Er persönlich glaube, dass China auch über den Import von Weizen aus Russland und indirekt aus der Ukraine ein Stück Kriegsfinanzierung leiste, sagte Lutz.

BayWa-Chef befürchtet Hungersnöte

Wenn es gelinge, die neue wie die alte Ernte auf dem Seeweg aus der Ukraine zu exportieren, „wäre die Situation entspannter“, sagte Lutz. Der BayWa-Chef glaubt aber nicht daran, weil die ukrainische Küste weiterhin vermint sei.

Auch die Wiedereinbesitznahme der strategisch wichtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer durch die Ukraine ändere daran nichts. Die Zahl von weltweit 850 Millionen Menschen, die laut UN unter Mangelernährung leiden, werde sich wohl auf die Milliarde zubewegen, befürchtet der BayWa-Chef.

Auf die pessimistische Einschätzung eines Fehlbedarfs von 20 Millionen Tonnen Weizen kommt die BayWa auch wegen zahlreicher logistischer Probleme bei Ernte und Transport der ukrainischen Getreideprodukte.

In der Ukraine fehlten Ersatzteile für landwirtschaftliche Geräte, außerdem Lastwagen-Fahrer und Lokführer. Dieser Personalmangel sei auch in Deutschland zu beobachten, kritisierte Lutz. Auch Dank des Neun-Euro-Tickets fehlten Lokführer für Güterzüge. Das alles sei „von der Politik nicht durchdacht“.