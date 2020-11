Schutz in Millionenhöhe: Wie Autofahrer die beste Kfz-Versicherung finden

Das in Albstadt ansässige Unternehmen Albstoffe hat laut Pressemeldung einen Einsatz für Mund-Nasen-Masken entwickelt. Initiator Tobias Renz erklärt gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, dass gewisse Probleme beim Masketragen in der ersten Phase der Pandemie erkannt wurden. Anders als es bei medizinischen FFP-Masken der Fall sei, liegen die meisten Alltagsmasken recht eng an Mund und Nase an. „Das wirkt sich negativ auf das Sprechen und Atmen aus“, sagt Renz.