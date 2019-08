Schuler bekommt neuen Finanzchef

Der Göppinger Pressenhersteller Schuler bekommt einen neuen Finanzvorstand: Thomas Kamphausen wird das Amt von Norbert Borger zum 1. November übernehmen. Kamphausen wechselt vom internationalen Logistik-Unternehmen SSI Schäfer mit Sitz in Nordrhein-Westfalen nach Göppingen, wo er zuletzt als Chief Financial Officer und Geschäftsführer tätig war. Finanzvorstand Norbert Broger hatte bereits im Frühjahr erklärt, seinen laufenden Vertrag bei Schuler nicht verlängern zu wollen, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Er scheidet in Einvernehmen mit Vorstandschef Domenico Iacovelli und dem Aufsichtsrat aus der Firma aus. „Wir freuen uns, mit Thomas Kamphausen einen international versierten Finanzfachmann mit großer Personal- und Führungserfahrung als Nachfolger gewonnen zu haben“, sagte Iacovelli.