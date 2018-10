Schuhhändler Deichmann eröffnet neue Filialen

Europas größter Schuhhändler Deichmann setzt sein kräftiges Wachstum fort und eröffnet im kommenden Jahr die erste Filiale in Dubai.

Der Laden werde erstmals im sogenannten Franchise-System von einem selbstständigen Partnerunternehmen geführt, berichtete Deichmann am Freitag in Essen. Nachdem das Unternehmen inzwischen in nahezu allen europäischen Ländern vertreten sei, gehe es nun darum, weitere Wachstumsmärkte zu entwickeln, kündigte der Chef der Familienfirma, Heinrich Deichmann, an.

Für das laufende Jahr hatte Deichmann bereits die Eröffnung von weltweit insgesamt 208 neuen Filialen in Aussicht gestellt, davon 33 in Deutschland. Auch in Frankreich und Belgien will das Unternehmen seine Marktposition ausbauen. Insgesamt sind Investitionen von 245 Millionen Euro in die internationale Infrastruktur und die weitere Digitalisierung geplant. Rund 102 Millionen Euro davon sollen nach Deutschland fließen. Ende 2017 beschäftigte die Deichmann-Gruppe weltweit fast 40 000 Mitarbeiter, rund 16 000 davon hierzulande.

Im vergangenen Jahr hatte Deichmann in seinen rund 4000 Filialen und 36 Online-Shops rund 176,6 Millionen Paar Schuhe verkauft - über drei Millionen mehr als 2016. Weltweit steigerte der Schuhhändler seinen Umsatz dadurch von 5,6 auf 5,8 Milliarden Euro. In Deutschland, dem nach wie vor wichtigsten Markt, stieg der Umsatz um 5,1 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine genaueren Angaben.