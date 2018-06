Schrottrecycler Scholz sichert sich Millionenkredit

Der angeschlagene Schrottrecycler Scholz aus Essingen (Ostalbkreis) hat sich finanziell etwas Luft verschafft und eine neue Kreditlinie über 50 Millionen Euro vereinbart. Dadurch sei die Finanzierung der Gruppe für das kommende Jahr und damit auch für den laufenden Investorenprozess gesichert, teilte das hochverschuldete Unternehmen mit. An dem neuen Kredit hätten sich alle wesentlichen Banken von Scholz beteiligt.

Scholz ist seit Mitte September auf Investorensuche, um die desolate Eigenkapitalbasis der Gruppe – zur Jahresmitte wies Scholz ein negatives Eigenkapital von 234 Millionen Euro aus – auf ein stabileres Fundament zu stellen. Allerdings kommt die Suche nur schleppend voran. Zwar liegen dem Unternehmen eigenen Angaben zufolge „mehrere indikative Angebote“ vor, doch dass die Gespräche mit den potentiellen neuen Geldgebern auf die Zielgerade gehen, ist bislang nicht zu vernehmen. Vorstand Oliver Scholz wertet die neue Kreditlinie als „Vertrauensbeweis unserer Finanzierungspartner“. Diese schützen damit allerdings in erster Linie ihr noch deutlich größeres Kreditengagement, denn insgesamt steht Scholz bei den Banken mit über 700 Millionen Euro in der Kreide, 500 Millionen Euro davon werden im Januar 2017 fällig. Ohne eine kräftige Eigenkapitalspritze ist eine planmäßige Ablösung der Verbindlichkeiten nur schwer vorstellbar. Den Investorenprozess will Scholz nun „zügig, aber mit der gebotenen Sorgfalt weiterführen“.

Scholz beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 setzte das Unternehmen 3,1 Milliarden Euro um. Unter dem Strich stand ein Verlust von 334 Millionen Euro.