Schneller Abschied vom russischen Öl

Auch ohne russisches Öl sollen die Arbeitsplätze der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt erhalten bleiben. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagnachmittag, nachdem die Regierung morgens zwei hiesige Tochterfirmen des russischen Konzerns Rosneft unter staatliche Verwaltung gestellt hatte. Die Entscheidung betrifft neben Schwedt auch die MiRo-Raffinerie in Karlsruhe und Bayern-oil in Vohburg.

Als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine soll ab kommenden Januar kein Rosneft-Öl mehr durch die Druschba-Leitung nach Deutschland fließen. Die Quasi-Enteignung dient dazu, die Raffinerien trotzdem am Laufen zu halten. Vor allem in Schwedt fürchten viele Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze, Anwohner um ihren Wohlstand. Die Raffinerie PCK – zu DDR-Zeiten VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, daher die Abkürzung –, an der Rosneft mit über 50 Prozent beteiligt ist, beschäftigt rund 1200 Leute. Tausende weitere Jobs profitieren von dem Konzern in einer Region, die mit gut bezahlter Arbeit nicht gesegnet ist.

Scholz verspricht Hunterte Millionen

Scholz versprach ein „Zukunftspaket“ für Schwedt im Umfang von 825 Millionen Euro. Das beinhaltet die kurzfristige Sicherung der Arbeitsplätze. „Kündigungen werden vermieden“, sagte der Bundeskanzler. „Dafür könnten bekannte Instrumente wie die Kurzarbeit in Frage kommen oder auch Finanzhilfen des Bundes“, sagte Wirtschaftsweise Veronika Grimm der „Schwäbischen Zeitung“. „Grundsätzlich ist das Geschäftsmodell der Raffinerien nicht gefährdet. Treibstoff auf Erdölbasis wird weiterhin gebraucht.“

Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte, dass „Investitionen in die klimaneutrale Transformation jetzt beginnen“. Als Beispiel nannte er die Produktion synthetischen Kerosins für Flugzeuge in Schwedt. Neben diesen Maßnahmen will die Bundesregierung ein Programm im Volumen von 750 Millionen Euro für die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt auflegen. Dabei geht es unter anderem um den Ausbau der Ostseehäfen für Energieimporte.

Zur weiteren Versorgung von Schwedt mit Erdöl sagte Scholz: „Die Pipeline von Rostock wird ertüchtigt.“ Augenblicklich kann sie nicht genug Rohstoff transportieren, um die russischen Lieferungen komplett zu ersetzen. Für den Fall, dass Rosneft den Ölfluss als Reaktion auf die Entscheidung der Bundesregierung schon in den nächsten Tagen stoppt, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): „Die Versorgung ist gesichert.“ Die Öllager seien voll und die Verhandlungen mit Polen über Ersatzlieferungen über den Hafen Gdansk „weit fortgeschritten“. Polen will erst liefern, wenn Rosneft mit Schwedt kein Geld mehr verdient – eine Voraussetzung, die nun erfüllt sein könnte.

Zweifel an ausreichender Versorgung mit Öl

„Die Versorgung von Schwedt mit Öl sicherzustellen ist ambitioniert“, gab Ökonomin Grimm allerdings zu bedenken. „Die Pipeline aus Rostock und Lieferungen per Schiff über den Hafen Gdansk reichen eventuell nicht aus.“ In Frage kommen aber auch Lieferungen per Lkw und Zug aus anderen Regionen Deutschlands. In einigen Jahren könnte außerdem eine neue Pipeline aus Gdansk helfen. Die am Freitag verbreitete Information, dass der polnische Ölkonzern Orlen in Schwedt einsteigen könnte, mag ein Hinweis in diese Richtung sein.

Anders als die PCK-Raffinerie werden die süddeutschen Standorte über die TAL-Pipeline via Triest in Italien mit Rohöl versorgt. Das meiste Öl bezog der Südwesten 2021 aus Libyen (30 Prozent), danach kommen Russland, die USA und Kasachstan mit vergleichbar großen Anteilen zwischen zehn und 15 Prozent, weswegen die Abhängigkeit von Russland im Süden vergleichsweise gering ist.

Dennoch werde es laut Bundeswirtschaftsministerium für die Vohburger Raffinerie in Bayern immer schwieriger, ihre Produkte abzutransportieren, weil Speditionsunternehmen alles, woran russische Staatsunternehmen beteiligt sind, nur noch mit spitzen Fingern anfassen. Das habe eine Drosselung der Produktion zur Folge. „Gleichzeitig kommt Rosneft Deutschland ihren Belieferungsverpflichtugnen mit Rohöl nicht nach“, heißt es weiter. Die angespannte Versorgungslage mit Mineralölprodukten im süddeutschen Raum, die vor allem mit dem Niedrigwasser des Rheins zu tun hat, werde dadurch verstärkt.

Jurist als Geschäftsführer eingesetzt

Um Rosneft die Verfügungsgewalt zu entziehen, hat das Bundeswirtschaftsministerium die Bundesnetzagentur als Treuhänderin über Rosneft Deutschland GmbH und die RN Refining & Marketing GmbH eingesetzt. Die Agentur benannte daraufhin Rechts- und Insolvenzanwalt Christoph Morgen von der Kanzlei Brinkmann & Partner als Geschäftsführer der hiesigen Rosneft-Firmen. Die Einrichtung der Treuhandschaft sei auch notwendig gewesen, weil externe Firmen wegen der Sanktionen gegen Russland keine Geschäfte mehr mit Schwedt machen wollten, erklärte das Wirtschaftsministerium. Der Entzug der Verfügungsgewalt ist formal zunächst auf ein halbes Jahr befristet.