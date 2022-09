Schlaganfall-Medikament ist knapp: Hersteller räumt Engpässe ein

Annähernd 270 000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Schlaganfall. Die plötzlich einsetzende Funktionsstörung des Gehirns trifft vor allem Ältere. Dabei verschließt ein Blutgerinsel wichtige Gefäße und sorgt dafür, dass es zu einer Durchblutungsstörung im Gehirn kommt. Je länger diese andauert, desto mehr Nervengewebe wird unwiederbringlich zerstört.

Die Medikation dieses lebensgefährlichen Problems lässt sich auf ein einziges Wort reduzieren: Actilyse. So hat der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim (Umsatz 2021: 21,6 Milliarden Euro, Betriebsergebnis: 4,7 Milliarden Euro) sein Medikament getauft, dass diesen Blutpfropf im besten Fall wieder auflösen kann.

Je früher die Behandlung erfolgt, desto größer sind die Chancen, dass die typischen Folgen eines Schlaganfalls wie Lähmungen oder Sprachstörungen reduziert oder ganz vermieden werden können. Boehringer Ingelheim erlaubt die Anwendung von Actilyse, wenn die Symptome nicht länger als 4,5 Stunden zurückliegen.

Actilyse steht auf wichtiger Liste

Hergestellt wird Actilyse am Boehringer-Ingelheim-Standort in Biberach – und zwar ausschließlich. Einen zweiten Produktionsstandort gibt es nicht. Doch damit nicht genug. Weltweit gibt es auch keinen anderen Pharmakonzern, der ein alternatives Schlaganfallpräparat produziert. „Für Actilyse haben wir keine Alternative“, sagt Götz Thomalla, Experte der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Es ist das einzige Medikament, das zur Lyse – so heißt die Form der Behandlung – zugelassen ist. 2019 nahm die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Actilyse auf die „Liste der unentbehrlichen Arzneimittel“.

Und dann das: Das wichtige Medikament wird knapp, könnte Ende des Jahres möglicherweise ganz ausgehen. Mit dieser Meldung informierte Boehringer Ingelheim Ende Mai Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken. „Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit der Präparate wird eine sorgfältige Verwaltung und Verwendung der verfügbaren Bestände empfohlen“, hieß es in dem Schreiben vom Mai.

Mittels kontingentierter Auslieferung wolle man Lieferunterbrechungen aber vermeiden. Am vergangenen Freitag, dem 23. September, verschickte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA noch einmal eine Warnung, dass die Versorgungsengpässe bei Actilyse und dem ebenfalls von Boehringer Ingelheim hergestellten Präparat Metalyse, das zur Therapie von Herzinfarkten eingesetzt und dessen Zulassung für die Schlaganfallbehandlung erwartet wird, voraussichtlich noch bis 2024 andauern.

Lieferunterbrechnungen wohl vom Tisch

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ beschwichtigt Boehringer Ingelheim. „Wir sehen inzwischen eine deutliche Entspannung bei der Versorgungslage“, sagt Unternehmenssprecher Fabian Agel. Durch die kontigentierte Auslieferung der Präparate seit Mai, bei der den Kunden basierend auf den Bestellmengen der vergangenen zwei Jahre jeweils zehn Prozent gekürzt wurde, sowie eine angepasste Stückelung, sprich: mehr 20 Milligramm und weniger 50 Milligramm-Fläschchen, um das Medikament beim Patienten genauer dosieren zu können, werde man Lieferunterbrechungen im laufenden Jahr wohl vermeiden können.

Boehringer Ingelheim hat das Problem kommen sehen – und konnte nach eigener Darstellung doch nicht so schnell reagieren, wie es nötig gewesen wäre: Zwar sei es gelungen, die Produktion in Biberach in den vergangenen zehn Jahren zu verdoppeln, der Bedarf sei weltweit aber noch deutlich stärker gestiegen, erklärt Agel und verweist auf eine immer älter werdende Bevölkerung und Anwendungserweiterungen des Medikaments. Seit Ende 2021 könne man nun nicht mehr mit der steigenden Nachfrage Schritt halten, und kurzfristig sei es in Biberach nicht möglich, noch mehr Alteplase, den Wirkstoff für Actilyse, zu gewinnen.

Und nun? Mit einem umfangreichen Produktionsumbau versucht Boehringer Ingelheim, die Knappheit in den Griff zu kriegen. Dazu soll die Produktion von Actilyse nach Wien verlagert werden, um in Biberach Platz für die Metalyse-Herstellung zu schaffen. Von heute auf morgen geht das jedoch nicht. Unternehmenssprecher Agel zufolge dürfte das Werk in Wien erst 2024 mit voller Kapazität produzieren.

Deshalb sucht Boehringer Ingelheim parallel nach Auftragsfertigern, die in den komplizierten und zeitaufwändigen Herstellungsprozess der Biopharmaka-Präparate einsteigen. Für Metalyse habe man inzwischen einen externen Hersteller identifiziert, der allerdings nicht vor 2025 lieferfähig sei.

So will das Unternehmen Engpässe ausgleichen

In der Zwischenzeit versucht Boehringer Ingelheim auch mit unkonventionellen Maßnahmen, das Angebot zu erhöhen. Dem Vernehmen nach plant das Unternehmen per Änderungsantrag zu erreichen, dass die Haltbarkeit von Metalyse von 24 auf 36 Monate verlängert werden kann, um die Rückgabe unbenutzter Fläschchen nach Ablauf des Verfallsdatums zu vermeiden. Darüber hinaus sollen Änderungen im Herstellungsprozess von Actilyse für eine höhere Ausbeute sorgen. Von der EMA wurde das bereits abgesegnet.

Kliniken und Ärzte bittet Boehringer Ingelheim um Mithilfe: So drängt das Unternehmen auf eine besonders sorgfältige Verwaltung und Verwendung der verfügbaren Bestände, um dem Engpass zu begegnen. Durch Kombination passender Dosierungsstärken soll ein eventueller Verwurf angebrochener Fläschchen vermieden werden. Denn Actilyse wird nach Körpergewicht verabreicht. Braucht eine Person beispielsweise 70 Milligramm des Medikaments, werden nicht mehr zwei 50-Milligramm-Packungen geöffnet, wodurch 30 Milligramm entsorgt werden müssten.

Wir haben derzeit durch kluge Vorausplanung einen ausreichenden Vorrat des Medikaments zur Verfügung. Klinikverbund Oberschwabenklinik

In einigen Regionen, so ist zu hören, hätten Krankenhäuser inzwischen ein Ampelsystem aufgebaut, um sich gegenseitig zu helfen, falls in einem Haus das Medikament ausgeht. Schrumpft der Vorrat unter den Bedarf von einigen Wochen springt die Ampel für das jeweilige Krankenhaus auf gelb. Die Verbundkliniken würden dann aushelfen.

Andere haben vorgesorgt. „Wir haben derzeit durch kluge Vorausplanung einen ausreichenden Vorrat des Medikaments zur Verfügung“, heißt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bei der Oberschwabenklinik, einem Klinikverbund mit Krankenhäusern in Bad Waldsee, Ravensburg und Wangen.

Versorgungsengpässe längst kein Einzelfall

Dass lebenswichtige Medikamente knapp werden oder gar fehlen, war für Patienten in Deutschland und der westlichen Welt lange kaum vorstellbar. Und noch im vergangenen Jahr beschwichtigte der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller: Von wirklichen Versorgungsengpässen könne keine Rede sein.

Schließlich gäbe es bei einem Ausfall stets Ersatzpräparate. Dass Actilyse knapp wird, folgt aber längst einem größeren Trend. Inzwischen sind knappe oder nicht mehr lieferbare Medikamente zu einem handfesten Problem geworden.

Immer wieder mangelt es an Arzneien, beispielsweise an Fiebersäften für Kinder. Auch die Versorgung mit einzelnen Antiepileptika und Antibiotika fiel zeitweilig aus. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte führt eine Liste von Medikamenten mit Lieferengpässen, auf der sich momentan 298 Einträge finden. Häufigster Grund: Unzureichende Produktionskapazitäten.

Flaschenhälse in der Herstellung sind in der Pharmabranche nicht selten. Und das betrifft nicht nur die Endprodukte. Auch bei Vorstufen, die für die Produktion von Arzneimitteln unverzichtbar sind, gibt es oft nur einen einzigen Hersteller. Häufig ist das das Problem hinter Lieferengpässen. Die auf die Spitze getriebene globale Arbeitsteilung mag rentabel sein. Krisenfest ist sie nicht.