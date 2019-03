Scheuer will 2020 liberalisierten Taxi- und Fahrdienstmarkt

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die Planungen sind nahezu fertig, die Baugesuche sollen in den nächsten Tagen eingereicht werden, damit in wenigen Monaten die Arbeiten an einem weiteren Großprojekt der Baugenossenschaft Ellwangen beginnen können: Der Neubau der Gebäude Eichendorfstraße 1, 3,5 und 2, 4, 6.

Vier große Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 34 Wohnungen werden hier entstehen. Damit wären in diesem Quartier die Modernisierungsmaßnahmen an den Genossenschaftswohnungen abgeschlossen.