Schaeffler einigt sich mit Arbeitnehmern

Die am Montag begonnene Verhandlung gegen den mutmaßlichen Anglersee-Mörder von Erbach ist nach dem Verlesen der Anklageschrift unterbrochen worden. Sie wird am Montagnachmittag vor dem Landgericht in Ulm fortgesetzt.

Dann soll es eine sogenannte Einlassung des Angeklagten geben, heißt: Der 49-jährige Albaner will sich laut seines Verteidigers in schriftlicher oder mündlicher Form zum Tatvorwurf äußern. Diese Einlassung sei jedoch noch nicht fertig sein, so der Verteidiger weiter.