Schäuble warnt Euro-Schuldnerstaaten vor weniger Reformeifer

Ab Anfang 2019 dürfen Fahrer älterer Dieselautos aller Voraussicht nach nicht mehr nach Stuttgart einfahren. Fahrzeuge, deren Abgaswerte nicht mindestens die Euro-5-Norm erfüllen, müssen dann das ganze Jahr draußen bleiben. Darauf haben sich Spitzenvertreter von Grünen und CDU am Dienstag in Stuttgart geeinigt. Was hat das für Konsequenzen – auch für andere Städte im Land? Ein Überblick.

Worum geht es überhaupt?

Bekanntlich liegen in Stuttgart und 13 weiteren Städten in Baden-Württemberg die Grenzwerte für ...