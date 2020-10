SAP-Kurssturz zieht Dax runter

Sehr hohe Kursverluste des Index-Schwergewichts SAP haben den Dax am Montag erheblich belastet.

Der deutsche Leitindex verlor gegen Mittag 2,31 Prozent auf 12.353,20 Punkte, während es für die Titel des Softwarekonzerns nach einem enttäuschenden Ausblick um mehr als 18 Prozent in den Keller ging. Damit sind die SAP-Aktien hauptverantwortlich für das Dax-Minus.

Angeschlagen ist die Stimmung am Markt aber auch wegen der stark steigenden Corona-Infektionen in Europa, in den USA und neuerdings auch wieder in China.

Wegen der steigenden Infektionszahlen trübte sich im Oktober auch die Stimmung in den deutschen Unternehmen ein, wie das jüngste Ifo-Geschäftsklima zeigte. Der Rückgang war stärker als von Analysten erwartet.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel sank am Montag um 0,67 Prozent auf 27.096,39 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,7 Prozent.

Nach den Geschäftszahlen vom Sonntagabend und einem trüben Ausblick verbuchten SAP Kursverluste von historischem Ausmaß. Zeitweise rutschten die Papiere des wertvollsten deutschen Konzerns unter 100 Euro auf ein Tief seit Anfang April. Zuletzt kosteten sie etwas mehr als 102 Euro.

Delivery Hero waren mit einem Plus von einem Prozent weit vorne im Dax. Die Anteile des Essenslieferdienstes gelten als Pandemie-Gewinner, hatten in den vergangenen Tagen aber deutlich an Wert eingebüßt. Hellofresh setzten oben im MDax mit plus 1,6 Prozent ein positives Zeichen. Der Kochboxenversender profitiert ebenfalls von den Restriktionen in der Corona-Krise.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer baut sein Geschäft mit Zell- und Gentherapien mit der Milliardenübernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical aus. Die Aktien zogen um 0,8 Prozent an.

