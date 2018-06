SAP greift nach der Wolke

SAP will wachsen. Das Zauberwort hierfür heißt Cloud – die Datenwolke im Internet. Für 2,4 Milliarden Dollar will das Unternehmen aus Walldorf einen amerikanischen Cloud-Anbieter übernehmen. Gegenwind kommt für SAP vom starken Euro.

Die Wolke wächst schnell – immer mehr Softwareunternehmen sind dazu übergegangen, Software über das Internet zu vermieten, statt sie in Form von Programmlizenzen an die Kunden zu verkaufen. In Datenwolken können die Kunden dann darauf zugreifen. Auch SAP arbeitet seit Langem an diesem Projekt. Und schaltet nun einen Gang höher: Für 2,4 Milliarden Dollar will SAP die US-Softwareschmiede Callidus übernehmen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Softwarelösungen für Vertriebsmitarbeiter zu entwickeln. Damit sollen die effizienter arbeiten können. „Das sind alles Prozesse, die in Unternehmen große Abteilungen beschäftigen. Wir werden das in Zukunft weitgehend automatisieren können“, sagte Finanzvorstand Luca Mucic. Allerdings ist der angepeilte Kauf noch nicht in trockenen Tüchern. Die Aktionäre von Callidus und die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.

Sollten sie das tun, könnte das Wachstum bei SAP mittelfristig einen neuen Schub bekommen. Denn vor allem im zukunftsträchtigen Geschäft mit der Cloud hat SAP auch im vergangenen Jahr starke Zuwächse verbucht. Um rund 20 Prozent sind die Umsätze in diesem Bereich allein im Weihnachtsquartal gestiegen. Im Gegenzug sind die Umsätze im Geschäft mit traditioneller Lizenzsoftware um rund fünf Prozent gefallen. Damit setzt sich der Trend zur Cloud unvermindert fort.

„Der Zukauf macht Sinn“, meint Christoph Schmidt, Branchenanalyst beim Vermögensverwalter Fegra Capital. „Es ist ein guter Zeitpunkt, Callidus zu kaufen“ – auch wenn der Preis recht hoch sei. Heinz Steffen aus dem Analystenhaus Fairesearch in Kronberg ist da deutlicher: „Ein absolut überzogener Preis. Das ist vielleicht auch der Tech-Blase geschuldet“. Denn bei einem Umsatz von gerade einmal 250 Millionen Dollar im vergangenen Jahr ist der Preis von 2,4 Milliarden in der Tat hoch.

Keine weiteren Übernahmen

Wie auch immer, jedenfalls will SAP den Zukauf nicht als Startschuss für weitere Übernahmen sehen. „Bitte nehmen Sie das nicht als Vorzeichen, dass noch eine ganze Reihe Übernahmen ansteht. Die gibt es nämlich nicht. Wir sind organisch gewachsen – und das wird so bleiben“, sagte Unternehmenschef Bill McDermott bei der Vorlage seiner Unternehmensbilanz.

Während sich SAP für die Zukunft in der Cloud rüstet, machen dem Unternehmen aus Walldorf – wie vielen anderen exportierenden Unternehmen auch – Währungsschwankungen zu schaffen. Deswegen weisen Konzerne wie SAP bei der Präsentation ihrer Bilanz auch „währungsbereinigte“ Zahlen und Daten aus, sprich: Unternehmenskennzahlen, aus denen Währungsschwankungen herausgerechnet sind. Denn Währungsschwankungen können sich negativ auf die Bilanz auswirken. Sie sagen aber wenig darüber aus, wie der Konzern ohne diese Schwankungen wirtschaftet. So ist der Umsatz von SAP im abgelaufenen vierten Quartal nur um ein Prozent gewachsen. Rechnet man den Anstieg des Euro aber heraus, liegt das Wachstum deutlich höher.

Rund ein Drittel des Umsatzes macht SAP im Dollar-Raum. Und so rechnet SAP mit sinkenden Umsätzen und Erträgen, sollte der Euro im Vergleich zum Dollar auf dem Niveau von Januar bleiben. Abgesehen von möglichen Währungsproblemen in der Bilanz aber sieht sich SAP für seine Ziele bis 2020 auf Kurs. „SAP hat in den letzten Jahren doch immer seine Ausblicke eingehalten“, sagte Finanzvorstand Luka Mucic. Für Aktionäre von SAP ist das eine gute Nachricht. Denn im vergangenen Quartal ist die Marge, also der Gewinn gemessen am Umsatz, wieder gestiegen. Und SAP rechnet damit, dass das auch in den kommenden Quartalen so bleiben soll.