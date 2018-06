Südwestmetall fordert von Gewerkschaft Zurückhaltung

Die Zuversicht weicht der Ernüchterung: Die Metall- und Elektroindustrie von Baden-Württemberg beklagt, dass die Geschäfte in den ersten sechs Monaten 2016 bei Weitem nicht so gut liefen, wie sich das die Unternehmen vorgestellt hatten – und vor allem wie es sich abgezeichnet hat, als sie im Frühjahr den Tarifabschluss aushandelten. „Wir sprechen nicht mehr von Wachstum, sondern nur noch von einer Seitwärtsbewegung“, sagte Reiner Thede, der stellvertretende Vorsitzende von Südwestmetall. „Das ist enttäuschend, denn als wir den Tarifvertrag geschlossen haben, sah es noch weit besser aus.“

Der Auftragseingang der gesamten baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie ist nach Angaben von Südwestmetall im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent zurückgegangen. Der Bereich Fahrzeugbau habe das größte Problem: Dort seien die Aufträge um 5,5 Prozent gesunken „Das hat zur Folge, dass die Produktion auf dem Niveau von vor der Krise 2009 liege – allerdings mit zehn Prozent mehr Personal und mit 20 Prozent höheren Löhnen“, erklärt Thede, der das Tübinger Medizintechnikunternehmen Erbe führt. „Vor dem Hintergrund kann ich gut verstehen, dass die Unternehmen beim Personalaufbau zurückhaltend sind, denn die Kosten des neuen Abschlusses schlagen erst nächstes Jahr voll durch.“

Nach langwierigen Verhandlungen einigten sich die Tarifpartner im Frühjahr auf eine Lohnerhöhung von 2,8 Prozent, die seit Juli gezahlt wird. Für die Monate April bis Juni gab es für die eine Million Baden-Württemberger, die im Südwesten in der Metall- und Elektroindustrie arbeiten, eine Einmalzahlung von 150 Euro. Vom 1. April 2017 steigen die Entgelte um weitere zwei Prozent. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2017.

Durch die Laufzeit bringe der Abschluss den Unternehmen zwar Planungssicherheit, „aber allein durch Planungssicherheit habe noch keine Firma überlebt“, sagte Mario Trunzer, den die Mitglieder der Ulmer Bezirksgruppe von Südwestmetall bei ihrer Versammlung in Achstetten im Amt des Vorsitzenden bestätigten. Fakt sei, dass die Unternehmen den Tarifabschluss weder durch Preiserhöhungen am Markt, noch durch eine Steigerung der Produktivität kompensieren könnten. „Da ist nun der Tarifpartner gefordert, denn mit ihrem steten Ruf nach Lohnerhöhungen sägt die IG Metall an dem Ast, auf dem wir alle sitzen“, erklärte der Chef des Ehinger Liebherr-Werkes Trunzer.

Der IG-Metall-Südwestchef zeigte sich verwundert über den Pessimismus der Arbeitgeber. „Die Konjunkturprognosen für 2016 und 2017 sind unverändert positiv, die Auftragseingänge in der Metall- und Elektroindustrie entwickeln sich stabil“, sagte Roman Zitzelsberger der „Schwäbischen Zeitung“. Eine besondere Belastungssituation durch den Abschluss könne er nicht erkennen. „Die Einigung haben die Arbeitgeber schließlich mitgetragen, dass sie nun darüber klagen, kann ich nicht nachvollziehen.“