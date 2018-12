Südwest-Bauern verdienen bundesweit am wenigsten

Die Einkommen der Landwirte in Baden-Württemberg haben sich im Wirtschaftsjahr 2017/18 (30. Juni) im Vergleich zur Vorjahresperiode erholt. Das teilte der Präsident des Landesbauernverbandes, Joachim Rukwied, am Montag in Stuttgart mit. Im Schnitt verdiente eine Familienarbeitskraft demnach 36320 Euro - gut 16 Prozent mehr als im Wirtschaftsjahr 2016/17. Trotz des Anstiegs ist der Südwesten im Bundesvergleich erneut Schlusslicht bei den Bauerneinkommen.

Während Milchviehbetriebe (plus 55 Prozent) und Futterbaubetriebe (plus 41 Prozent) deutlich überproportionale Einkommenssteigerungen erzielen konnten, rutschten Veredelungsbetriebe (Ferkelzucht und Schweinemast) mit einem Minus von 20 Prozent weiter ab. Den höchsten Rückgang bei den Einkommen mussten Weinbauern verkraften (minus 30 Prozent). In Baden-Württemberg gibt es nach der amtlichen Statistik 39800 Betriebe, die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt knapp 36 Hektar pro Betrieb.