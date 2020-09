Rüstungskonzern Hensoldt bestätigt Börsenpläne

Ravensburg (ank/dpa) - Der Rüstungskonzern Hensoldt mit Sitz in Taufkirchen bei München und Werken in Ulm, Oberkochen und Friedrichshafen hat am Dienstag die bereits seit Wochen kursierenden Börsenpläne des Unternehmens bestätigt. Vor dem Hintergrund weltweit steigender Militärausgaben sei das „der nächste logische Schritt“, sagte Firmenchef Thomas Müller.

Geplant ist eine Erstnotiz an der Frankfurter Börse bis Ende dieses Jahres. Hensoldt will den Angaben zufolge bestehende sowie neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung an der Börse platzieren. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen unter anderem seinen Wachstumskurs fortsetzen und die Bilanz stärken, wie es hieß. Wie viele Aktien platziert werden sollen, teilte Hensoldt nicht mit. Auch zur angepeilten Preisspanne machte der Konzern zunächst keine Angaben.

Hensoldt ist im Bereich der Rüstungselektronik tätig und produziert Radaranlagen, Kameras, Wärmebildgeräte und Piloten-Assistenzsysteme. Das Unternehmen war 2017 aus dem Airbus-Konzern ausgegliedert worden und gehört dem Finanzinvestor KKR. Neben KKR ist derzeit nur der Bund mit einer einzigen „goldenen“ Aktie beteiligt, die weitreichende Rechte sichert, da das Unternehmen sicherheitsrelevant ist.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Konzern mit knapp 5500 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro und verbuchte ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 216 Millionen Euro. Bis 2022 könnten sich die Umsätze verdoppeln, denn Hensoldt hat Ende Juni einen Milliardenauftrag zur Ertüchtigung der in die Jahre gekommenen Radarsysteme der gesamten deutschen Eurofighter-Flotte gewonnen. Allein dieser Auftrag hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. In den kommenden drei Jahren soll sich das Orderbuch von Hensoldt auf zehn Milliarden Euro füllen.