Rubelschwäche vermiest Metro den Start ins Geschäftsjahr

Aus Treff 3000 wird Netto: Edeka Südwest löst ihr Discount-Konzept Treff 3000 auf. Davon betroffen ist auch der Supermarkt an der Balinger Straße in Tuttlingen, ebenso wie die Märkte in Emmingen-Liptingen, Neuhausen und Fridingen. Für die Beschäftigten kam die Nachricht überraschend.

Im kleinen Supermarkt an der Balinger Straße ist die anstehende Veränderung schon jetzt spürbar: Viele Regale werden nicht mehr mit Waren aufgefüllt. Nur noch Frisches sowie die nötigsten Nahrungsmittel wie Mehl oder Milch werden angeliefert.