Rollende Rendite: Oldtimer als Anlageobjekte

Von Schwäbische Zeitung und Anja Bux

Insgesamt 41 Kunst- und Einradfahrer trafen sich in der Glück-auf-Halle in Hofen, um ihr Können im alljährlichen Pokalfahren des RKV Hofen unter Beweis zu stellen. Sehr oft wird dieses Turnier von den Vereinen genutzt, um den Neulingen in dieser Sportart die Angst vor Meisterschaften zu nehmen. So auch beim RKV Hofen, wo insgesamt sieben Einer-Kunstradfahrerinnen und eine Vierer-Einradmannschaft starteten.

Rettenmeier startet

Den Beginn machte Emily Rettenmeier bei den Schülerinnen U 15.