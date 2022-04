Roboter als Lieferservice: Bei ifm bekommen Mitarbeiter das Material an den Arbeitsplatz geliefert

Er sieht relativ unscheinbar aus, der kleine Roboter, der durch die Produktionshalle des Sensorenherstellers ifm in Tettnang fährt. Er ähnelt einem Mähroboter, auf dem ein Gestell angebracht ist. Leise und nicht besonders schnell, aber äußerst zielsicher steuert er auf die verschiedenen Arbeitsplätze in der Halle zu und liefert den Mitarbeitern Material an: Sensorköpfe, Metallgehäuse und viele andere Einzelteile. „So können wir schneller und effizienter arbeiten, weil die Mitarbeiter nicht mehr wie früher zu den Regalen laufen müssen“, sagt Bernd Hausler, der Werksleiter in Tettnang. Jetzt übernimmt das der Roboter und liefert alles an den Arbeitsplatz – sozusagen auf Bestellung.

Sechs solcher Roboter sind mittlerweile in Tettnang im Einsatz, der erste schon 2017. „Sie erleichtern den Mitarbeitern die Arbeit und machen so gut wie keine Fehler“, erklärt Hausler. Nur wenn sich mehrere Roboter zufällig in die Quere kommen, dann stockt es manchmal, und sie halten an. „Die Straßenverkehrsordnung haben sie noch nicht verinnerlicht“, sagt Hausler. Ansonsten seien sie aber eine enorm wichtige Unterstützung in allen Arbeitsprozessen. „Und an der Weihnachtsfeier fährt der Roboter auch mal mit der Bierkiste herum“, betont er und lacht.

Hohe Löhne sind Herausforderung

Bernd Hausler ist seit mehr als zehn Jahren bei ifm und hat den digitalen Prozess im Unternehmen von Anfang an begleitet. „Wir haben uns 2016 gefragt, wie wir wettbewerbsfähig bleiben können, weil unsere Effizienz noch nicht so gut war“, erklärt Hausler. Für das Unternehmen hätte sich die Frage gestellt, wie und wo es mit der Produktion des Unternehmens weitergeht. Eigentlich wollte man die Arbeitsplätze in Tettnang halten, aber die Produktionskosten in anderen Ländern seien deutlich geringer. „Das liegt an den Lohnunterschieden. Allein in Rumänien sind die Lohnkosten siebenmal geringen als hier“, sagt er.

Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, wie es zu schaffen ist, Arbeitsplätze zu halten, kosteneffizient in Tettnang zu produzieren und trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben. Den Weg, den der Sensorenspezialist einschlug: die Digitalisierung für die eigene Transformation nutzen. Dabei hatte ifm Hilfe von Seiten der Wissenschaft. Seit 2016 arbeitet das Unternehmen eng mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten zusammen.

Immer mit dabei ist Steffen Jäckle, Professor für Digitale Transformation an der Hochschule. Für ihn ist die Zusammenarbeit eine „Win-Win-Geschichte, weil die Studenten sehen, wie es in der Praxis funktioniert, ihre Ideen aber auch umgesetzt werden.“ Bei ifm habe die Transformation zur digitalen Fabrik gut funktioniert, sagt Jäckle.

Allerdings ist es auch anderen Unternehmen häufig bewusst, dass sie sich weiterentwickeln müssen. Nur wissen sie nicht, wie sie die digitale Transformation in ihrem Betrieb angehen sollen. Dafür hat Jäckle gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Pufall versucht, digitale Transformationsprozesse für Betriebe systematisch zu analysieren und messbar zu machen. „Unternehmen müssen die digitale Transformation erst einmal verstehen“, sagt Jäckle. Dafür seien zwei Aspekte wichtig.

„Zum einen der Kundennutzen. Ein Unternehmen muss in der Lage sein, Vorteile für den Kunden zu erzeugen“, betont Jäckle. Die E-Mail sei beispielsweise schneller als der Brief. Das nützt dem Konsumenten mehr. „Wann immer ich einen höheren Kundennutzen habe, wird die alte Technologie abgelöst“, erklärt Jäckle. Zum anderen müssen sich Unternehmen fragen, wie sie mit digitalen Technologien ihre Prozesse schneller, günstiger und einfach machen können. „Wir nennen das Effizienz der Leistungssteigerung“, betont Steffen Jäckle.

Matrix zeigt Betrieben, wie sie schon sind

Dafür hat er mit seinem Kollegen Pufall eine Matrix entworfen. Jeder Betrieb könne sich in dieser Matrix verorten und so feststellen, wie digital das Unternehmen schon aufgestellt ist und wie zukunftsfähig seine Produkte sind. Dann könne der Betrieb sehen, was er verändern muss. „Die digitale Transformation müssen fast alle Unternehmen in den nächsten Jahren schaffen, sonst sind sie schlichtweg nicht wettbewerbsfähig“, betont Jäckle. Digitale Technologien würden dafür auch passende Lösungen anbieten. „Die Frage ist nur, wie man es umsetzt.“

Als Beispiel nennt Jäckle das Projekt einer Studentin der Hochschule. „Es ging um die Kontaktaufnahme eines Sanitär-Betriebs mit zehn Mitarbeitern“, erklärt Jäckle. Ständig habe bei den Arbeitern auf der Baustelle das Handy geklingelt, weil jemand einen Termin ausmachen wollte. „Das hat die Handwerker während der Arbeit genervt“, sagt Jäckle.

Die Studentin habe die Webseite des Unternehmens so programmiert, dass auch online Termine ausgemacht werden konnten. „Erst hieß es, das braucht man nicht. Aber jetzt gibt es auf der Baustelle 95 Prozent weniger Anrufe“, erzählt Jäckle. Man könne wirklich bei jedem Unternehmen durch digitale Hilfe die Effizienz steigern. Jäckles Appell: „Einfach anfangen, einfach machen. Das ist das Motto.“

Der Sensorenhersteller ifm hat die Effizienz durch digitale Transformation deutlich verbessert „Wir haben eine hohe Flexibilität und konnten unseren Umsatz steigern“, erklärt Hausler. Dem Unternehmen sei durch die digitale Transformation ein Durchbruch gelungen, betont Hausler. „Der Standort Tettnang wird jetzt sogar erweitert.“ Aber man habe auch investiert: Ein Roboter kostet etwa 25 000 Euro – für Hausler eine Investition, die sich mehr als gelohnt hat.

Doch nicht nur die Roboter helfen, die Effizienz bei IFM zu steigern. Mittlerweile sind im Werk zehn Arbeitsplätze mit 2D-3D-Kameras ausgestattet. Die Kamera überprüft, ob die vorher programmierten Arbeitsschritte beim Zusammenbauen oder beim Verpacken eines Sensors in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Wenn nicht, blinkt ein rotes Licht und es kann nicht weitergearbeitet werden. „Man kann keine Fehler mehr machen“, sagt Hausler.

Belegschaft ist überzeugt

Seine Belegschaft ist von der Hilfe der Roboter und Kameras überzeugt. Interne Schulungen und Trainings hätten den Mitarbeitern verdeutlicht, wie die digitale Technik ihnen hilft. „Und zwar jedem. Es ist ein Vorurteil, dass die Älteren da nicht mitziehen“, sagt Hausler. Für ihn ist es aber wichtig, dass „Digitalisierung nur zur Unterstützung eines Mitarbeiters dient. Wenn ich Digitalisierung als Leistungskontrolle einsetze, dann gehen die Mitarbeiter nicht mit“, erklärt er.

Dass ifm ein Paradebeispiel dafür ist, wie digitale Transformation bei Unternehmen funktionieren kann, zeigt ein besonderer Preis. Das Unternehmen hat als „Fabrik des Jahres“ einen der renommiertesten Industriewettbewerbe Europas gewonnen. Doch darauf will Bernd Hausler sich nicht ausruhen. „Der digitale Prozess hört nie auf. Man muss immer versuchen, etwas zu optimieren“, betont er. Bis die sechs kleinen Roboter durch effizientere Technik abgelöst werden, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Solange können sie weiter fleißig in der Produktionshalle in Tettnang herumfahren und ihre Arbeit verrichten.