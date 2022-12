Richtig krankenversichert?

In vielen gesetzlichen Krankenkassen steht für das neue Jahr eine Erhöhung des Zusatzbeitrages an. Auch Privatversicherungen haben ihre Beiträge angehoben. Wie man sparen kann, ob man wechseln sollte und ob man selbst optimal krankenversichert ist, war Thema einer Telefonaktion für Leser der „Schwäbischen Zeitung“. Thomas Bötticher vom Verband der Privaten Krankenversicherung, Gabriel Fürst von der AOK Bodensee-Oberschwaben und Peter Klipp von Stiftung Warentest/Finanztest gaben Antworten auf diese und andere Fragen.

Ich bin seit 50 Jahren bei meiner gesetzlichen Krankenkasse Mitglied. Diese ist vor Ort nicht mehr vertreten. Kann ich noch zu einer anderen Krankenkasse wechseln?

Es besteht in jeder Lebensphase, also auch im hohen Alter, die Möglichkeit die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Der Wechsel ist sehr einfach durch eine Mitgliedschaftserklärung bei der neuen Krankenkasse möglich. Eine Kündigung ist nicht mehr notwendig. Der Wechsel wird dann auf elektronischem Wege durch die neue Krankenkasse durchgeführt.

Ich zahle in meiner privaten Versicherung 900 Euro Beitrag und möchte in den günstigeren Standardtarif wechseln. Meine Gesellschaft blockt jedoch ab. Was kann ich tun?

Bei den vorliegenden Voraussetzungen darf die Aufnahme in den Standardtarif nicht verwehrt werden. Es empfiehlt sich, einen konkreten schriftlichen Antrag für die Aufnahme in den Standardtarif zu stellen. Die Versicherung sollte aufgefordert werden, die Gründe darzulegen. Eventuell sollten Sie rechtliche Beratung in Anspruch nehmen.

Kann ich bei meinem Partner, mit dem ich nicht verheiratet bin, in die Familienversicherung aufgenommen werden? Wir haben gemeinsame Kinder.

In der Familienversicherung können Ehegatten und leibliche Kinder, Stief- oder Adoptivkinder unter bestimmten Voraussetzungen mitversichert werden. Der Begriff Ehegatte setzt dabei eine standesamtliche Ehe voraus.

Ich bin verbeamteter Lehrer und in der privaten Krankenversicherung. Kann ich aufgrund der neuen Regelung des pauschalen Zuschusses für die Krankenversicherung für Beamte in Baden-Württemberg ab 2023 in die Gesetzliche wechseln?

Aktuell gibt es noch einen vorläufigen Gesetzesentwurf. Danach wird diese Möglichkeit insbesondere Personen eingeräumt, die erstmals vor der Wahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung stehen. Weitere Details müssen bis zur Beratung im Landtag am 21. Dezember 2022 abgewartet werden.

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert und zahle den Höchstbeitrag. Nach Einreichen meines Steuerbescheids berechnet die Krankenkasse nun weitere Beiträge nach. Ist dies in Ordnung?

In der Regel sind Beiträge nur bis zur monatlichen beziehungsweise jährlichen Beitragsbemessungsgrenze zu bezahlen. Es empfiehlt sich, hier nochmals mit der Krankenkasse zu sprechen und sich den Bescheid erklären zu lassen. Im weiteren Verlauf besteht die Möglichkeit des Widerspruchs innerhalb eines Monats nach dem Erhalt des Bescheids und danach eventuell einer Klage vor dem Sozialgericht.

Ich bin freiwillig gesetzlich versichert und erfülle die Voraussetzungen der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) nicht, weil ich einige Jahre privat versichert war. Gibt es noch Möglichkeiten, in die KVdR zu kommen?

Seit 2017 gibt es die Regelung, dass für jedes Kind pauschal drei Jahre Mitgliedschaft angerechnet werden. Nachlesen können Sie das in Paragraf 5 Absatz 2 des SGB V. Gehen Sie auf Ihre Krankenkasse zu und stellen Sie einen formlosen Antrag. Die Krankenkasse prüft dann, ob ein Wechsel möglich ist.

Wie erfahre ich, ob meine Kasse den Zusatzbeitrag erhöht?

Schauen Sie auf die Internetseite Ihrer Krankenkasse. In der Regel entscheiden die entsprechenden Gremien bis Mitte Dezember über den Zusatzbeitrag.

Ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, meine gesetzliche Kasse zu wechseln. Wo finde ich einen Überblick über die Leistungen und Beiträge der einzelnen Kassen?

Um Wahl- und Zusatzleistungen zu vergleichen, können Sie den Krankenkassenfinder der Stiftung Warentest im Internet nutzen. Er kostet zwar etwas, hilft Ihnen aber, das für Sie Passende unter den zusätzlichen Leistungen der einzelnen Kassen zu finden. So gibt es Präventionsangebote, Angebote zu Osteopathie oder Kostenbeteiligung bei der professionellen Zahnreinigung. Schauen Sie auch auf den Service, eine Geschäftsstelle vor Ort oder eine Hotline. Entscheidend ist, was zu Ihrer persönlichen Situation passt.

Die Pflegepflichtversicherung in meiner privaten Versicherung wurde stark erhöht, was kann ich tun?

Die Erhöhung der Pflegepflichtversicherung erfolgte branchenweit und einheitlich. Da ist eine Reduzierung nicht möglich.

Meine Private Krankenversicherung wurde erhöht. Ich kann diese nicht mehr bezahlen. Was kann ich tun, um den Beitrag zu reduzieren?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Versicherer, um ein Angebot für eine Beitragsreduzierung zu erhalten. Sie haben laut Versicherungsvertragsgesetz VVG, Paragraf 204, das gesetzlich verbriefte Recht auf einen Tarifwechsel. Sie können in einen gleichartigen, günstigeren Tarif umsteigen. Dabei werden keine neuen Gesundheitsfragen gestellt. Einsparungen können auch ein Weniger an Leistungen und ein Mehr an Selbstbehalt bringen. Das sollten Sie sich durchrechnen lassen.

Ich habe nur eine private stationäre Krankenversicherung, aber für den ambulanten und zahnärztlichen Bereich keine Versicherung. Mein Freund meint, dass ginge nicht.

Ihr Freund hat Recht. Es besteht in Deutschland die Pflicht zur Krankenversicherung. Bitte wenden Sie sich daher an Ihren Versicherer, um den Versicherungsschutz anzupassen.

Warum bekomme ich von meiner Versicherungsgesellschaft keine Beitragsrückerstattung, obwohl ich keine Leistungen in Anspruch nehme?

Bitte schauen Sie genau auf Ihren Tarif. Nicht alle Versicherer und alle Tarife bei den Privaten enthalten solch eine Beitragsrückerstattung.

Ich bin noch berufstätig. Wie kann ich meine Beiträge im Alter in der Privatversicherung reduzieren?

Lassen Sie sich beraten. Die Versicherungsunternehmen bieten Tarife zur Beitragsentlastung im Alter an. Beispielsweise zahlen Sie dann während des Berufslebens etwas mehr, um im Alter den Beitrag stabil zu halten.

Ich bin privatversichert und schon über die 55-Jahre-Grenze. Kommt man dann wirklich nicht mehr in die gesetzliche Krankenkasse zurück?

Ein Weg zurück kann über die beitragsfreie Familienversicherung führen. Dies ist unabhängig vom Alter. Ein Privatversicherter muss dabei mit einem gesetzlich krankenversicherten Partner verheiratet sein oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Hier zählt das Einkommen. Der Wechselwillige darf nur noch wenig oder gar kein Geld mehr verdienen. Mehr als 470 Euro Einkommen im Monat – inklusive Miet- und Zinseinnahmen – sind nicht erlaubt, mit einem Minijob höchstens 520 Euro.

Ich bin 54, war bisher privat versichert und werde demnächst in die gesetzliche Kasse wechseln. Muss ich etwas beachten?

Zu berücksichtigen ist, dass Sie als Rentner die Vorversicherungszeit für die KVdR nicht erfüllen. Sie werden dann als freiwilliges Mitglied eingestuft und müssen bis zur Beitragsbemessungsgrenze auf jegliches Einkommen Beiträge abführen. Der Freibetrag für eine eventuelle Betriebsrente kommt bei freiwillig Versicherten auch nicht zum Tragen.

Was ist die Vorversicherungszeit für die KVdR?

Die KVdR, die Krankenversicherung der Rentner, ist die gesetzliche Pflichtversicherung im Rentenalter. Um dort versichert zu werden, müssen Sie mindestens neunzig Prozent der zweiten Hälfte Ihres Berufslebens gesetzlich versichert gewesen sein – gleich, ob pflicht-, familien- oder freiwillig versichert. Das ist die so genannte Neun-Zehntel-Regelung. Eventuell erreicht man sie über die Kinder, da für jedes Kind, Stiefkind oder Pflegekind drei Jahre Mitgliedschaft angerechnet werden.

Unter welchen Voraussetzungen darf ein Familienangehöriger familienversichert bleiben?

Der Familienangehörige hat seinen Hauptwohnsitz in Deutschland und ist nicht hauptberuflich selbstständig. Es darf keine andere Krankenversicherung bestehen, die eine Familienversicherung ausschließt – etwa eine Pflichtversicherung als Arbeitnehmer. Die Angehörigen sind nicht auf Antrag von der Versicherungspflicht befreit und haben sich freiwillig gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert. Das Einkommen darf derzeit 470 Euro monatlich nicht überschreiten – 2023 sind es 485 Euro – oder 520 Euro bei einem Minijob. Ein Tipp: Das Elterngeld zählt nicht zu den Einnahmen. Werden die Einkommensgrenzen nur aufgrund von Elterngeldes überschritten, kann man trotzdem familienversichert bleiben.

Für mich als Rentner wird die Privatversicherung zu teuer. Ich möchte in den Standardtarif oder in den Basistarif wechseln. Woher weiß ich, welcher für mich infrage kommt?

Welcher der sogenannten Sozialtarife mit dem ungefähren Leistungsspektrum der gesetzlichen Kassen infrage kommt, hängt davon ab, seit wann Sie privatversichert sind. Waren Sie es bereits vor 2009, gilt der Standard-Tarif. Ab 2009 ist es der Basis-Tarif. Dieser darf nicht über dem Höchstsatz der gesetzlichen Kassen von derzeit etwa 800 Euro liegen. Bevor Sie wechseln, sollten Sie mit Ihrem Versicherer sprechen. Möglicherweise gibt es einen anderen Weg, Leistungen und Beitrag Ihrer individuellen Situation anzupassen.

Ich beantrage demnächst meine Altersrente. Ändert sich etwas an den Beiträgen für meine Privatversicherung?

Der Beitragsanteil für das Krankentagegeld, das Sie ja dann nicht mehr benötigen, entfällt. Das können in manchen Tarifen um die 100 Euro sein. Privatversicherte Rentner erhalten ebenso wie gesetzlich Versicherte von der gesetzlichen Rentenversicherung einen Beitragszuschuss. Dieser muss jedoch beantragt werden. Tun Sie das am besten gleich zusammen mit Ihrer Rente. Sie erhalten dann einen Zuschuss für Ihre Krankenversicherung in Höhe von 7,95 Prozent Ihrer Altersrente.

Ich werde als freiwillig versicherte Rentnerin eingestuft. Was ist der Unterschied zur Pflichtversicherung?

Freiwillig versicherte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse bezahlen Beiträge auf alle Einkommensarten, also beispielsweise auch auf Mieten und Kapitalerträge. Sie zahlen sowohl Kranken- als auch Pflegebeiträge allein. Pflichtversicherte zahlen Beiträge für die gesetzliche Rente, Betriebsrenten über dem Freibetrag und Erwerbseinkünfte.