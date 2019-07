Rhein-Schifffahrt soll krisenfester werden

Zahlreiche Unternehmen sind auf den Rhein als Transportweg angewiesen: Grund ist seine strategisch günstige Lage, sechs der zehn größten deutschen Binnenhäfen befinden sich an diesem Wasserweg. Laut Verband der Chemischen Industrie verantwortet die Branche zehn Prozent der gesamten Beförderungsmenge im Binnenschiffsverkehr. Auch für die Stahlindustrie ist der Fluss entscheidend – Thyssen-Krupp etwa wickelt eigenen Angaben nach 80 Prozent seiner Rohstofftransporte über den Rhein ab. Und nicht zuletzt sind auch die Tankstellen im Südwesten auf den Wasserweg angewiesen: Die Miro-Raffinerie, zweitgrößte Erdölraffinerie in Deutschland, verarbeitet in Karlsruhe Rohöl zu Benzin, Diesel und Heizöl. Binnenschiffe bringen mehr als ein Viertel der Produktion in flussnahe Tanklager. Dies ist entscheidend für die Versorgung in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. (cdi)