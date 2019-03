Rettung der insolventen Airline Germania geplatzt

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der B19 zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd an der Abzweigung Waiblingen wurde eine 78-Jährige schwer verletzt. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

Die 78-Jährige war Beifahrerin bei einem 81-Jährigen, der mit seinem Auto von Aalen-Waiblingen kommend in die B19 einfuhr. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Abtsgmünd kommenden 72-jährigen Autofahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam.