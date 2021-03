Renovierboom in der Pandemie: Hornbach mit Gewinnsprung

Menschen in Baden-Württemberg können ab Freitag, 26. März, wieder Impftermine in den Kreis- und zentralen Impfzenten des Landes buchen. Das geht aus entsprechenden Hinweisen auf der offiziellen Buchungswebseite hervor und war bereits in der Vorwoche so angekündigt worden.

HINWEIS: In einer ersten Version dieses Textes hieß es, die Terminbuchungen seien ab 23. März wieder möglich. Doch wegen der langen Wartelisten hat sich das Land entschieden, erst ab Freitag wieder Buchungen zuzulassen.